Regarder du porno change-t-il votre vision des femmes et de la sexualité? Racontez-nous

Des adolescents consultent leur smartphone (illustration). — Francis Dean / Rex Feat/REX/SIPA

Découvrir le désir et la sexualité. Dès l’adolescence, et avant même d’expérimenter l’amour et le sexe pour la première fois, le porno est pour de nombreux jeunes la première incursion dans le monde de la sexualité. Certains en consomment assidûment, d’autres occasionnellement, avec un impact variable sur leur perception des rapports entre hommes et femmes et des relations sexuelles.

Est-ce votre cas ? Regardez-vous souvent du porno et à quel âge avez-vous commencé ? Pensez-vous que le porno est le reflet des pratiques sexuelles dans la réalité ? Regarder des films pornos a-t-il influencé votre sexualité ou alimenté des stéréotypes, en particulier à l’égard des femmes ? Cela vous met-il la pression ou vous donne-t-il des complexes ?

Sur son ordinateur, sa tablette ou, plus facile encore, sur son smartphone, un ado dispose d’un accès très facile aux contenus pornographique. Selon vous, faut-il encadrer et restreindre cet accès pour les plus jeunes ? Ou faut-il mettre en place dans les écoles des cours éducatifs dans lesquels les adolescents pourraient discuter et décrypter ce qu’implique le fait de regarder des films pornos ?

>> Vous pouvez témoigner dans les commentaires ci-dessous ou envoyer un mail à contribution@20minutes.fr. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un futur article.