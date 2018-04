07h18 : Un trafic semblable à celui de mardi

La direction de la SNCF prévoit un TGV sur sept et un train régional sur cinq en moyenne, soit sensiblement la même chose que mardi.

Le Premier ministre, Edouard Philippe, a dit entendre « autant les grévistes » que « ceux qui veulent aller travailler », saluant à l’Assemblée les « clients et usagers de la SNCF » qui ont « des jours difficiles devant eux ». Avant de souligner lors de son direct Facebook hebdomadaire que le format de grève deux jours sur cinq était « le plus perturbateur » et le plus « gênant » pour les usagers.