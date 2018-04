Social: La grève SNCF continue, le gouvernement prédit des «jours difficiles»

Grève SNCF: Trafic très perturbé dans le Grand Est (Illustation) — G . VARELA / 20 MINUTES

Bis repetita ce mercredi sur les quais de gare avec un deuxième jour de grève et un trafic qui sera encore très perturbé, le gouvernement prédisant des « jours difficiles » aux usagers. La direction de la SNCF prévoit un TGV sur sept et un train régional sur cinq en moyenne, soit sensiblement la même chose que mardi.

Grève nationale | Point Infotrafic #SNCF du mercredi 4 avril pic.twitter.com/ExAQJjuJOK — SNCF (@SNCF) April 3, 2018

Le Premier ministre, Edouard Philippe, a dit entendre « autant les grévistes » que « ceux qui veulent aller travailler », saluant à l’Assemblée les « clients et usagers de la SNCF » qui ont « des jours difficiles devant eux ». Avant de souligner lors de son direct Facebook hebdomadaire que le format de grève deux jours sur cinq était « le plus perturbateur » et le plus « gênant » pour les usagers.

Le « commencement d’un bras de fer social comme le pays en a peu connu »

Comme l’avait anticipé la SNCF, le trafic a été « très perturbé » mardi, premier jour d’une grève au long cours. La direction a annoncé un taux de grévistes de 33,9 % en matinée, soit moins que les 35,4 % enregistrés le 22 mars. Mais parmi les « agents indispensables à la circulation des trains », le taux atteignait 48 % (contre 36 % le 22 mars).

>> Reportage : «Le gouvernement, que ce soit à la SNCF ou dans les universités, nous met tous en concurrence»

Pour le leader de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, c’est le « commencement d’un bras de fer social comme le pays en a peu connu ». Jean-Claude Mailly, secrétaire général de FO, a estimé à propos du climat social que l’herbe étant « sèche », il ne fallait « pas grand-chose pour que cela brûle ». Quant à Philippe Martinez (CGT), il a appelé Emmanuel Macron et le gouvernement à « se déboucher les oreilles » face au « très grand mécontentement » social.