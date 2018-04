Sur les grandes lignes, la SNCF prévoit un TGV sur huit en moyenne. — G. VARELA / 20 MINUTES

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Une journée très perturbée dans les airs et sur les rails, mais pas que. En plus de la SNCF et d' Air France, les secteurs du ramassage d’ordures et de l’énergie ainsi que les universités sont concernés par des grèves ce mardi. 20 Minutes fait le point sur les perturbations à anticiper.

Le projet « Montagne d’or » est celui d’une mine d’or, la plus grande jamais entreprise en Guyane, qu’un consortium russo-canadien veut faire construire et exploiter pendant douze ans au beau milieu de l’Amazonie française. Il faudra creuser une fosse de 2,5 km de long, pour 600 à 800 mètres de largeur et 200 à 250 mètres de profondeur. Soit un trou béant capable d’engloutir 32 stades de France. Mais le lieu-dit, situé à 125 kilomètres au sud de Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane), serait à la hauteur de son nom scintillant et prometteur. Avec à la clé, des emplois pour un territoire frappé par le chômage et une réduction de l’orpaillage illégal, un autre fléau en Guyane. Mais à quel prix ?, demandent les opposants, dont WWF France. Le débat public s’ouvre ce mardi en Guyane.

C’est un classement dans lequel bien peu de villes espèrent grimper. Le nombre de meurtres commis à Londres a dépassé pour la première fois celui enregistré à New York, en février et en mars, en raison de l’augmentation des attaques au couteau dans la capitale britannique, selon le Sunday Times.