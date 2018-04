7h53 : Mais que veut le gouvernement ?

Le gouvernement veut réformer le secteur ferroviaire en profondeur avant l’été, grâce à une mutation importante de la SNCF passant par un cocktail inédit de concertation, de débat parlementaire et de recours aux ordonnances.

Alors que la SNCF est actuellement composée de trois établissements publics à caractère industriel et commercial (Epic) : SNCF (la direction), SNCF Mobilités (les trains) et SNCF Réseau (les rails), le gouvernement a l’intention de la transformer en une « société nationale à capitaux publics » (dont les titres seraient incessibles), plus intégrée.

Le sort des gares au sein du futur ensemble fait débat : toujours avec les trains dans SNCF Mobilités (comme actuellement), rattachées à SNCF Réseau, ou autonomes ? La concertation devra également définir sous quelles conditions les cheminots passeront d’une entreprise ferroviaire à l’autre, notamment en cas de perte de contrat par la SNCF, ce qu’on appelle le « sac-à-dos social ».

Pour rappel, la dette de SNCF Réseau atteignait 46,6 milliards d’euros fin 2017, et elle devrait dépasser les 62 milliards en 2026.