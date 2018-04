Après les trains, les avions. L’intersyndicale d' Air France, en conflit salarial avec la direction depuis le mois de février, a annoncé ce dimanche une nouvelle grève, cette fois de deux jours, les 10 et 11 avril, a-t-on appris de sources syndicales.

Dans un communiqué, les trois syndicats de pilotes (SNPL, Spaf, Alter) dénoncent « le refus obstiné » de la direction de « prendre en considération la moindre de (leurs) demandes ». « Nous avons décidé de poursuivre le mouvement de grève en posant deux jours supplémentaires », les 10 et 11 avril, ajoutent-ils. Ils ont été rejoints par l’ensemble de l’intersyndicale, selon plusieurs de ses membres.

Quatre jours de grève en avril

Le personnel d’Air France, tous métiers confondus, a déjà arrêté le travail à trois reprises au cours des six dernières semaines. deux autres jours de grève sont programmés, mardi 3 avril, en même temps que la SNCF, et samedi 7 avril.

Les salariés réclament une revalorisation des salaires de 6 %, jugeant insuffisante la politique salariale de l’entreprise, compte tenu des efforts passés des salariés et des bons résultats de la compagnie en 2017. La direction a accordé une augmentation générale de 0,6 % au 1er avril et 0,4 % au 1er octobre. Elle affirme ne pas pouvoir offrir plus, sans fragiliser sa croissance.

Vendredi, le mouvement de grève a contraint la compagnie aérienne à annuler un quart de ses vols.

L.C. avec AFP