La grève à la SNCF sera « assez suivie et le trafic très perturbé », a annoncé ce dimanche Mathias Vicherat, directeur général adjoint du groupe SNCF depuis Paris.

« Bonne nouvelle », selon la direction de la SNCF, « le trafic devrait être quasi normal lundi soir, puis très perturbé mardi et mercredi ».

77 % des conducteurs en grève

Les trains devraient donc circuler normalement le 2 avril au soir, au retour du week-end de Pâques. En revanche, de nombreuses annulations de trains sont à prévoir les 3 et 4 avril.

Le taux de grévistes devrait s’élever à 48 % mardi, dont 77 % de conducteurs, ce qui est supérieur à la mobilisation lors de la grève du 22 mars dernier.

Le point sur le trafic mardi 3 avril

La direction a détaillé ses prévisions de trafic ferroviaire pour mardi 3 avril :

Transilien et RER très perturbés en région parisienne. Sur le réseau Transilien, 28 % des trajets seront assurés, « avec de gros écarts selon les lignes ». Sur les lignes H, J, K, L et P, un train sur 3 sera assuré. Un train sur 4 circulera sur la ligne N et aucun train sur les lignes R et U.

Le trafic sera très perturbé pour les Franciliens. Sur la ligne A, 50 % des RER circuleront. mais ce taux baissera à 28 % sur la ligne B du RER, 20 % sur la ligne C et 14 % sur la ligne D et 30 % sur la ligne E.

Intercités : 1 train sur 8 (en journée). Sur les lignes Paris-Limoges-Toulouse, seul 1 train sur 10 sera assuré. Sur les lignes Paris-Rouen-Le Havre, 1 sur 8 et sur l’axe Bordeaux-Marseille-Nice, 1 sur 6. Depuis Boulogne vers Paris, un seul aller est prévu, de même que depuis Maubeuge.

Des bus de substitution seront déployés pour remplacer les trains Intercités de nuit.

TER : 1 train sur 4.

TGV : 1 train sur 8. Sur l’axe Atlantique, 12 % des TGV circuleront, contre 27 % dans l’Est, 12 % dans le Nord et 11 % dans le Sud-est.

International : 3 trains sur 4. Les lignes internationales seront nettement moins perturbées. Environ 90 % des trains Thalys circuleront et 75 % des Eurostar.

La SNCF invite les clients « dont les trains ne seraient pas confirmés » mardi « à reporter leur voyage et à ne pas se rendre en gare ». Les grévistes se font connaître 48 heures à l’avance, la SNCF annoncera donc ses prévisions pour mercredi 4 avril dès lundi, à 17 heures.