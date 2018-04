Des requins d’eau douce à Dijon, des aigles-radars dans le Rhône... Petite compilation des meilleurs poissons d'avril

INSOLITE De nombreux canulars et autres farces ont fait leur apparition ce dimanche sur les réseaux sociaux et dans les médias…

Photo d'ilustration d'un poisson d'avril. — S. POUZET / 20 MINUTES

Tradition oblige, en ce 1er avril, les poissons d'avril sont de sortie ! Des canulars et autres farces ont fait leur apparition ce dimanche sur les réseaux sociaux et dans les médias. 20 Minutes a fait une petite compilation des meilleurs canulars réalisés aux quatre coins de la France.

Des aigles-radars dans le Rhône pour contrôler la vitesse des automobilistes

Dans le Rhône, la gendarmerie a indiqué qu’elle allait bientôt utiliser des aigles « pour identifier au mieux les comportements suspects et les auteurs d’infractions », grâce à des caméras embarquées. Pour faire croire à l’innovation, les gendarmes ont même posé avec des volatiles sur des photos postées sur Twitter.

#INNOVATION : Découvrez les aigles 🦅 de la @Gendarmerie ! Futur fidèles compagnons de nos Motards 🏍 , les aigles leur permettront d'identifier au mieux les comportements suspects et les auteurs d'infractions ! ⛔️

Affaire à suivre! #animaux

​La station de Méribel en Savoie décide d’agrandir sa montagne

La station savoyarde de Méribel a annoncé, dans un communiqué, que de grands travaux allaient être engagés pour agrandir le Mont Vallon de 50 mètres, histoire de le rendre plus attractif. Près 150 000 m³ vont devoir ainsi être sortis de terre. « Dans un souci de préservation de l'environnement et afin de limiter l’impact écologique de tels travaux, un lac sera creusé au pied du Mont Vallon permettant ainsi d’offrir un lieu privilégié estival propice à la détente dans ce cadre magnifique », précise également le communiqué.

Des requins dans un lac d’eau douce près de Dijon

Le quotidien Le Bien public a indiqué ce dimanche qu’une association locale avait pour projet d’aménager un site près de Dijon (Côte-d'Or) pour faire de « la zoothérapie » avec des loutres, des otaries, et des requins, notamment un requin-pèlerin et un requin-baleine. « Les nageurs pourront s’accrocher aux ailerons et ainsi profiter des bienfaits de la vitesse combinée à la pression de l’eau sur la circulation sanguine », précise l’article du Bien public.

Les chaises bleues de la Promenade des Anglais à Nice remplacées par de banales chaises jaunes

« Ce dimanche au petit matin, les agents de la ville de Nice ont découvert que plus de 200 chaises bleues de la Promenade des Anglais, entre le Palais de la Méditerranée et le Quai des Etats-Unis, avaient été dérobées », explique ce dimanche Nice-Matin. Le ou les voleurs, pensant tromper la vigilance des Niçois, ont remplacé les célèbres chaises par de banales chaises… jaunes !, ajoute le quotidien.

Les célèbres chaises bleues de la Prom' remplacées par de banales chaises jauneshttps://t.co/Smx9V4jgHz pic.twitter.com/PFL4UJZjhi — Nice-Matin (@Nice_Matin) April 1, 2018

La nouvelle technique des pompiers de Paris « pour sauter au plus près du feu »

Les pompiers de Paris expérimentent le saut en parachute pour se rendre au plus près des sinistres inaccessibles ou difficilement accessibles par la route, ont-ils indiqué ce dimanche. « Accrochez-vous ! Six de nos spécialistes des interventions en milieux périlleux expérimentent depuis février les techniques aéroportées des "Smokejumpers canadiens" », ont expliqué les secouristes dans une vidéo postée sur Twitter.