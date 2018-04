Remous à la tête d'Act up après «120 battements par minute»

Le César du meilleur film, remporté par «120 battements par minute». — Pierre VILLARD/SIPA

Depuis le succès du film «120 battements par minute », couronné aux Césars, Act-Up Paris est en perte de vitesse. L’association, qui a même un temps été placée en redressement judiciaire en 2014, a vu « une vague de nouvelles arrivées » avec notamment « de jeunes militants déjà politisés et expérimentés dans d’autres luttes, notamment antiracistes », écrit dans un communiqué l’équipe dirigeante qui a démissionné samedi.

>> A lire aussi : VIDEO. «"120 battements par minute" est un film très juste» explique l'ex-président d'Act Up-Paris

Or, ceux-ci « détournent et exploitent l’outil d'Act-Up, en se servant de son historique, pour mettre en avant d’autres luttes », affirment les deux anciens coprésidents, Rémy Hamai et Mikaël Zenouda, et l’ancien vice-président Xavier Coeur-Jolly, en déplorant que le travail d’expertise soit « relégué au dernier plan » au profit « du commentaire permanent de la critique spectacle ».

« Écœurés »

« Écœurés au point de démissionner » par les « insultes » et les « dépréciations gratuites », les anciens responsables ont été remplacés lors d’une assemblée générale extraordinaire samedi par une nouvelle équipe élue, « dont deux personnes arrivées depuis trois semaines », ajoute leur communiqué, qui dénonce « toute forme d’entrisme politique » et de « violence revendiquée ». Les deux nouveaux vice-présidents sont Fabrice Clouzeau et Marc-Antoine Bartoli.

La décision provoquait des réactions contrastées sur les réseaux sociaux, où certains rappelaient le mode d’action spectaculaire qui était la signature d’Act-up dans les années 1990 (préservatif géant sur l’obélisque de la Concorde à Paris, jets de faux sang ou de vraies cendres de militants…)

>> A lire aussi : Qui est Didier Lestrade, le célèbre co-fondateur d’Act Up qui a quitté Twitter?

« La lutte contre le sida a toujours été profondément politique. C’est aberrant, surtout venant d’Act up », estimait un internaute sur Twitter, tandis qu’un autre affirmait : « Act-Up Paris est une association de gauche », ce que le conseil d’administration sortant, « dépolitisé », ne « comprend pas ».