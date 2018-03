4.258, c’est le nombre d’adultes (4.042 en Métropole) qui recevront le baptême catholique en France ce samedi soir durant la nuit de Pâques. Selon la Conférence des évêques de France (CEF), 7 % de ces baptisés, soit quelque 280 cette année, seront issus de familles musulmanes. Et le père Vincent Feroldi, directeur du Service national pour les relations avec les musulmans au sein de la CEF, de relever que « jusqu’en 2016, le nombre de cas se situait toujours en dessous de 200 ».

>> A lire aussi : Veillée pascale: le pape appelle à porter la foi «jusqu'aux confins de la Terre»

Pour ce responsable, l’arrivée de migrants « de culture arabo-musulmane » en France et la hausse, dans les populations de pays majoritairement musulmans, des personnes se disant athées a pu favoriser cette évolution quantitative. Se retrouvant en France, certains se disent qu'« une plus grande liberté religieuse est possible » et franchissent le pas vers la conversion, qui est « d’abord une rencontre personnelle avec le Christ ».

>> A lire aussi : VIDEO. Attentat déjoué à Marseille: Clément Baur, de catholique pratiquant à terroriste islamiste présumé

Certes, admet le père Feroldi, les conversions de l’islam vers le protestantisme évangélique sont plus nombreuses encore. « Il est quand même plus simple d’entrer dans ces Eglises que dans le catholicisme, qui exige un parcours de catéchuménat sur deux ans », estime-t-il. Mais, souligne-t-il, il n’est pas rare que des musulmans devenus évangéliques rejoignent, ensuite, l’Eglise catholique.

Certains reçoivent ce sacrement « dans une certaine discrétion »

La question de la sortie de l’islam demeure délicate, selon l’ecclésiastique : elle peut être perçue comme un acte d’apostasie inacceptable dans l’entourage familial ou communautaire de candidats au baptême. C’est pourquoi certains reçoivent ce sacrement « dans une certaine discrétion », en dehors de la nuit de Pâques, qui a une dimension publique et festive forte.

A noter que le nombre de catéchumènes a augmenté de plus de 40 % ces dix dernières années, quand la plupart des voyants statistiques de l’Eglise catholique sont au rouge. Près de 60 % des baptisés adultes ont entre 18 et 35 ans. Si 53 % proviennent de familles de tradition chrétienne, les catéchumènes issus d’un environnement « sans religion » représentent 22 % du total, en hausse de 35 % sur dix ans.

20 Minutes avec AFP