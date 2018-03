Les infos immanquables du jour: Au revoir «Président de Groland», héritage de Johnny round 2 et œufs d’yoni

Christophe Salengro incarnait le président de la «Présipauté» du Groland. — Eric Vernazobres

L’article le plus partagé du jour : Christophe Salengro, alias le président de « Groland », est mort

Le président de la « présipauté de Groland » n’est plus. L’acteur et danseur Christophe Salengro, figure historique de Canal +, est décédé ce vendredi matin à l’âge de 64 ans. 20 Minutes revient sur sa carrière, des chorégraphies de Philippe Découflé au clip du Jerk.

L’article le plus lu du jour : Héritage de Johnny Hallyday: La décision rendue le 13 avril dans la bataille qui oppose Laura et David à Laeticia

Laure et David Halliday seront fixés le 13 avril. Ce vendredi, au tribunal de grande instance de Nanterre (Hauts-de-Seine) se déroulait le deuxième acte de la bataille judiciaire qui les oppose à Laeticia Hallyday. Par cette procédure, les deux aînés de Johnny Hallyday espèrent obtenir le gel du patrimoine du rockeur et un droit de regard sur l’album qu’il préparait avant sa mort. Au cœur des débats : le périmètre opaque des avoirs du fameux « trust » qui détient l’héritage du chanteur… et ses bénéficiaires. En marge de cette audience, 20 Minutes revient sur l’évolution de la stratégie de communication des deux camps qui se livrent une véritable guérilla médiatique. Revivez les débats retranscrits en direct sur Twitter par notre journaliste depuis le tribunal par ici.

Gwyneth Paltrow y a succombé et de nombreuses femmes en sont adeptes. Ces œufs en pierre semi-précieuse à insérer dans le vagin permettraient aux femmes de renforcer leur plancher pelvien et de retrouver une sexualité plus épanouie. 20 Minutes vous livre les conseils de plusieurs spécialistes pour les manier en toute sécurité.