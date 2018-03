Leur avion prend feu à Porto. La folle épopée de Rennais pour rentrer en Bretagne

Illustration d'un avion d'EasyJet ici à l'aéroport de Rennes. — C. Allain / 20 Minutes

Ils étaient huit. Ils pensaient rentrer de Porto jusqu’à Nantes en avion, avant de faire route vers Liffré, une commune proche de Rennes où ils résident. Mais leur avion a pris feu et après avoir tenté de trouver un autre vol, de prendre le train et le bus, ils ont fini par rentrer en taxi.

Ce récit fou a été adressé à Ouest-France par Johan, qui passait un week-end à Porto. Dimanche, alors que le séjour prenait fin, Johan et ses amis ont eu la désagréable surprise de voir l’un des réacteurs de l’avion prendre feu, alors qu’ils venaient de décoller. « Des flammes jaillissaient du réacteur. L’avion a tourné en rond durant quarante interminables minutes, avant d’atterrir ».

Ils embauchent un chauffeur de taxi

La compagnie EasyJet tente alors de leur trouver un nouveau vol, mais tous sont complets Attendus le lundi au travail, les amis doivent trouver eux-mêmes une solution et optent pour le taxi. Une location classique leur coûterait plus de 5.000 euros, hors péage et carburant. Ils décident alors d’embaucher un chauffeur local qui accepte de les emmener à Nantes pour 2.500 euros.

Les huit amis et leur chauffeur sont arrivés dans la Cité des Ducs à 11h le lundi matin après avoir roulé toute la nuit. Trop tard pour être à l’heure au boulot. Mais en vie et avec une belle histoire à raconter.