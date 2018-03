Pâques : Envoyez-nous les photos de vos décorations

NOS INTERNAUTES ONT DU TALENT Oeufs peints, table décorée, arbre de Pâques, etc, on veut voir vos plus belles créations...

Des œufs peints — Frank Augstein/AP/SIPA

Certains le font pour leur plaisir, d’autres pour amuser les enfants. Mais quoi qu’il en soit, Pâques est une période que l’on aime agrémenter de créations maison. On peint des œufs, bien sûr, on crée des arbres de Pâques, on dresse des tables parfaitement décorées, etc.

>> A l’occasion de la fête de Pâques, montrez-nous vos plus belles créations. Vous pouvez envoyer vos photos à contribution@20minutes.fr. Les plus réussies seront publiées sur nos réseaux.

Précisez bien où vous habitez, ainsi que vos prénom, nom et identifiant Instagram (si vous en avez un). Attention, fvous devez être impérativement l'auteur des photos. Et afin de protéger les mineurs, aucune photo avec un enfant reconnaissable ne sera acceptée. Merci d’avance.