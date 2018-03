Appel à témoignages: Vous empruntez les trains Thello en région Paca? Racontez votre expérience

Un train Thello à destination de Venise. — PATRICK LEVEQUE/SIPA

La région Paca a mis en place depuis le 1er février dernier la possibilité pour les abonnés TER de la SNCF d’emprunter les trains Thello entre Nice et Monaco pour 3 euros de plus par mois. Ceci dans le but de désengorger les lignes TER, et d’offrir un service supplémentaire aux abonnés SNCF.

Empruntez-vous cette ligne ? Vos conditions de transports se sont-elles améliorées ? Les services offerts par Thello diffèrent-ils de ceux de la SNCF ? Êtes vous satisfait du service ?

N’hésitez pas à nous raconter votre expérience à cette adresse mail : marseille@20minutes.fr. Vos contributions pourront faire l’objet d’un article.