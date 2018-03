Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Nordahl Lelandais, qui a déjà reconnu le meurtre de la petite Maëlys, a avoué jeudi avoir tué le caporal Arthur Noyer, disparu depuis le 12 avril 2017, a appris l’AFP de source proche du dossier, confirmant une information du Parisien. L’ancien maître-chien de 35 ans avait été conduit jeudi par les enquêteurs près de Chambéry (Savoie) où les ossements du militaire de 23 ans avaient été découverts. Le 5 février, Nordahl Lelandais avait déjà été longuement entendu dans ce dossier. Il avait alors reconnu avoir pris en stop le jeune militaire de 23 ans le soir des faits, sans avouer l’avoir tué.

C’est la troisième affaire d’apologie du terrorisme, depuis l’attaque l’attentat dans l’Aude perpétré par Radouane Lakdin le 23 mars. Un jeune homme de 19 ans comparaîtra vendredi pour devant le tribunal correctionnel de Carcassonne après avoir regretté qu’il n’y ait pas eu plus de morts dans les attentats de l’Aude sur son compte Facebook, a-t-on appris jeudi auprès de la procureure. « L’État est extrêmement ferme », a déclaré la ministre Nicole Belloubet, en évoquant ce cas. « Nous voulons absolument faire en sorte que des propos d’incitation à la haine ou au racisme » ne paraissent pas sur internet, a-t-elle ajouté, soulignant qu’une sanction devait alors être prononcée rapidement.

Une journée au tribunal à forts enjeux pour Laura Smet et David Hallyday. En attendant que la bataille de l’héritage de Johnny Hallyday soit tranchée, la justice examine vendredi la requête des aînés du rockeur, qui réclament en urgence le gel de son patrimoine et un droit de regard sur son album posthume.

L’artiste avait travaillé une grande partie de l’année 2017 à ce 51e album studio, qui doit sortir courant 2018. Une dizaine de chansons ont été enregistrées. « Nous avons des documents très clairs qui démontrent que les dix titres ont été validés par Johnny Hallyday […] et qu’il acceptait qu’ils soient commercialisés », a assuré lors de l’audience du 15 mars Eric Lauvaux, avocat de Warner Music France, la maison de disques du rockeur.

Noémie Sato