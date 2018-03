Bouches-du-Rhône: Baisse de financement, fin des contrats aidés… Les centres sociaux en danger

Des jeunes d'un centre social à Marseille. — M.Libert / 20 Minutes

Les centres sociaux des Bouches-du-Rhône sont dans une situation financière très compliquée.

En cause la fin des contrats aidés, et la fin d’une partie de leur financement par la région Paca.

Ils aimeraient travailler sur un autre modèle économique plus pérenne.

Accompagnement scolaire, action envers les familles, accueil des mineurs, accès au droit et au numérique, aide au départ en vacances, aide alimentaire, activités sportives. Autant de dispositifs dispensés par les centres sociaux, mais qui pourraient disparaître dans les Bouches-du-Rhône. La fédération départementale lance un appel au secours sur leur situation financière : celle-ci devient intenable et quatre centres sociaux ont déjà été placés en redressement judiciaire.

C’est le cas de celui de la Gavotte, aux Pennes Mirabeau. « Nous avons été placés en redressement judiciaire le 26 janvier dernier car nous avons un déficit structurel. Il nous manque 20.000 euros », explique Alain Brunerie, le directeur. Depuis deux ans, ils sont parvenus à réduire de 50.000 euros leurs charges, mais cela reste insuffisant.

Baisse de subventions

D’autant plus que la municipalité leur a récemment annoncé qu’elle ne leur donnerait pas un centime de plus que les 54.000 euros déjà alloués. « C’est l’une des communes qui donne le moins par habitant, autour de 16 % du budget par habitant alors que les autres se situent plus autour des 23 % », ajoute Alain Brunerie.

Mais ces difficultés ne se cantonnent pas au bon vouloir des municipalités, comme l’explique Joseph Richard Cochet, de la fédération des centres sociaux des Bouches-du-Rhône :

« La région n’a pas renouvelé la convention cadre, qui est un accord financier sur quatre ans. Ils l’ont signé mais ont expliqué qu’ils ne s’engageaient pas financièrement. Si en plus on rajoute à cela la suppression des emplois aidés et l’arrêt de la politique de la ville dans certaines municipalités, ce sont les gouttes qui font déborder le vase. »

La seule perte de financement de la région représente 700.000 euros par an pour les 52 centres qu’englobe la fédération.

La région explique que les lois de réorganisation territoriale, et particulièrement la loi NOTRe, ont exclue de leur mission l'action sociale : « Celle-ci a été confiée aux Communes, aux Intercommunalités et aux Départements. C’est pourquoi la Région n’était légalement plus en mesure d’accompagner les centres sociaux dans l’attribution de dotations forfaitaires de fonctionnement via la Convention-cadre des centres sociaux et de l’animation sociale. » Elle ajoute qu'elle continuera à financer ponctuellement les centres, via des appels à projets et espère developper l'apprentissage dans ces structures.

« On nous demande d’en faire toujours plus »

Alain Brunerie a fait ses calculs pour le centre des Pennes Mirabeau :

« Entre 2010 et 2015, nous sommes passés de 20.000 euros de financements à 64.000, et de 2015 à 2017 nous sommes retombés à 12.000 euros de financements ! »

S’il ne trouve pas de solution avant le 26 mai, il sera obligé de fermer purement et simplement son centre social.

Au centre social de l’Abeille de La Ciotat, la situation est semblable. « Le territoire gagne de plus en plus d’habitants, près de 1.000 chaque année à La Ciotat, on nous demande d’en faire toujours plus mais ça devient compliqué. On ne peut même plus payer notre personnel. Alors on se demande si on continue ou pas ? Et on se dit qu’on ne peut pas fermer, ce centre doit exister c’est le seul de la ville », s’inquiète Ackila Jamay, la directrice.

Nouveaux financements, nouveau modèle

Elle tente bien de trouver de nouveaux financeurs comme des bailleurs sociaux, des promoteurs immobiliers, mais tout le modèle est à revoir selon elle.

« On ne peut pas avoir de fonds propres, dès que nous avons des excédents nous devons rendre l’argent, le modèle complet doit changer. Nous sommes prêts à y travailler mais cela demande du temps et nous en manquons », prévient-elle.

« Nous devons trouver d’autres sources de financement mais cela demande beaucoup de temps, un travail administratif laborieux alors que nous sommes déjà surbookés. Nous essayons de trouver des solutions mais il faudrait des actions pérennes. Il faut parvenir à devenir stable plutôt que d’aller à la pêche aux subventions », explique Fabrice Sourdon, du centre social La grande Bastide à Aix-en-Provence, qui a perdu 6 emplois en 2017.

Il prévient : si les centres sociaux et la plus value sociale qu’ils apportent venaient à disparaître, le coût des problématiques que cela engendrerait serait supérieur à celui de leur fonctionnement.