Comme tous les mois, il y a des nouveautés susceptibles de modifier votre quotidien. 20 Minutes fait le point sur tout ce qui va changer pour vous à partir de dimanche.

Des prestations familiales revalorisées

Un coup de pouce pour 8 millions de ménages. Alors qu’elles n’avaient été revalorisées que de 0,3 % en 2017, les allocations familiales vont obtenir un coup de pouce de 1 % à partir du 1er avril. Idem pour les autres prestations familiales à l’image de la prestation d’accueil du jeune enfant, l’allocation de rentrée scolaire, l’allocation de soutien familial, la prime de déménagement…

« Par ailleurs, les conditions de ressources et les montants de l’allocation de base à taux plein, de la prime à la naissance et de la prime à l’adoption sont alignés sur ceux du complément familial pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril 2018. À noter également qu’il est prévu à cette date une majoration de 30 % du montant maximum du complément de libre choix du mode de garde pour les familles monoparentales », précise le site service-public. Enfin, le minimum vieillesse va être gonflé de 30 euros dès dimanche pour atteindre 833 euros par mois.

Je suis heureux d’avoir signé hier avec @agnesbuzyn le décret qui augmente le minimum vieillesse de 30€/mois dès avril prochain et de 100€/mois à l’horizon 2020 : du #PouvoirDAchat pour les #retraités les plus modestes ! — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) March 23, 2018

Un nouveau carnet de santé

La dernière version datait de 2006. Le carnet de santé fait peau neuve. Distribué à partir du 1er avril, il intègre les 11 vaccinations maintenant obligatoires pour les enfants, mais aussi des recommandations nouvelles comme celle d’éviter la télé avant trois ans.

La fin de la trêve hivernale

Après cinq mois d’interruption, la menace d’expulsion revient pour des milliers de familles. La trêve hivernale touche à sa fin ce samedi soir. Pendant cette « trêve », qui court du 1er novembre au 31 mars, un locataire ne peut pas être expulsé de son logement sauf s’il est prévu un relogement décent pour le locataire et sa famille et si les locaux font l’objet d’un arrêté de péril.

#Bordeaux : à l'approche de la fin de la trêve hivernale @MdM_France alerte sur la santé des personnes sans-abri https://t.co/fHmox4nrQA pic.twitter.com/WbFKoz8Aea — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) March 29, 2018

Un chèque énergie pour quatre millions de ménages

Un chèque de 48 euros à 227 euros, valable un an, pour payer toutes ses dépenses d’énergie (électricité, gaz, fioul ou bois…) mais aussi certaines dépenses de rénovation énergétique. C’est le coup de pouce gouvernemental que certains Français ont commencé à recevoir depuis la fin mars et ce jusqu’à la fin avril. Annoncé le 18 septembre 2017 dans le cadre du « Plan climat » de Nicolas Hulot, ce dispositif, déjà testé depuis 2016 dans plusieurs départements, remplace officiellement les tarifs sociaux de l’énergie depuis le 1er janvier. Objectif affiché par le ministère : « aider 4 millions de ménages aux revenus très bas à payer leur facture d’énergie ». En ferez-vous partie? Pour le savoir, il suffit de renseigner votre numéro fiscal dans le simulateur en ligne du gouvernement.

Prix du gaz à la baisse

La baisse des tarifs du gaz se poursuit. Après une forte hausse en janvier et en février, les tarifs réglementés du gaz naturel, appliqués par Engie à plusieurs millions de clients en France, ont diminué de 3 % en mars et reculeront de 1,1 % en avril. Dans le détail, les tarifs réglementés baisseront de 0,4 % pour le tarif de base (cuisson), de 0,7 % pour le tarif B0 (cuisson et eau chaude) et de 1,2 % pour le tarif B1 (chauffage).

Des relations plus faciles avec les banques et les assurances

Les relations entre les banques, les assurances et leurs clients pourront être facilitées. L’ordonnance sur la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier rentre en application à partir du 1er avril. Concrètement, elle permettra notamment les envois recommandés électroniques, la signature électronique…

Dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier : ratification de l'ordonnance du 4 octobre 2017 - Compte rendu du Conseil des ministres du 28 février 2018 https://t.co/wpXSQxJqta — Cedef documentation (@DocCedef) February 28, 2018

Un bouton d’urgence obligatoire sur les voitures neuves

Il s’appelle eCall et pourrait sauver 2.500 vies chaque année en Europe. A partir du 1er avril, tous les nouveaux modèles de véhicules légers devront être équipés de ce bouton d’urgence. Le système (gratuit pour les utilisateurs, mais à la charge des constructeurs) fonctionne automatiquement après le déclenchement des airbags ou manuellement en cas de malaise, d’agression ou d’accident léger.

Sécurité routière: le système #eCall, qui alerte automatiquement les services de secours en cas d’accident, sera obligatoire à partir du 31 mars dans tous les nouveaux modèles de voitures ► https://t.co/deBeKZDHET pic.twitter.com/ZSt2r1tOOJ — Parlement européen (@PE_FRANCE) March 26, 2018

Concrètement, la personne est mise en relation avec un opérateur qui aura 75 secondes pour prévenir les secours ou un remorqueur en fonction de la gravité de la situation. La voiture, elle, sera localisée automatiquement via un GPS intégré à eCall. » Le but d’un tel système est d’améliorer l’efficacité de l’arrivée des secours pendant "l’heure d’or" (si la victime est prise en charge par les secours durant la première heure suivant l’accident, elle a plus de chances de survie) d’une manière standardisée dans toute l’Europe », explique la député européenne Olga Sehnalová.

