Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

La France a bien l’intention de jouer dans la cour des grands. Le plus célèbre des mathématiciens français Cédric Villani dévoile ce mercredi son rapport tant attendu sur l’intelligence artificielle (IA) à Emmanuel Macron. Le député LREM de l’Essonne a été chargé de mener une large réflexion sur ces technologies qui, en donnant aux machines de nouvelles capacités d’analyse et d’apprentissage, promettent de bouleverser la manière dont fonctionnent bon nombre d’industries et de services. Il nous a présenté les grandes lignes de sa stratégie.

Comment s’assurer que Sergueï Skripal entrerait en contact avec l’agent innervant ? En le badigeonnant sur la poignée de la porte d’entrée de son domicile, semble-t-il. Mercredi, Scotland Yard a fait un point sur l’enquête, révélant que la plus forte concentration de l’agent neurotoxique via lequel l’ex-agent double russe et sa fille ont été empoisonnés avait été retrouvée « sur le devant » de la porte d’entrée de leur maison, à Salisbury. Sergueï Skripal et sa fille Ioulia sont toujours hospitalisés dans le coma et leur état ne semble pas s’améliorer.

Soixante-huit personnes sont mortes dans un « incendie présumé » dans le commissariat principal de Valence, dans le nord du Venezuela, a annoncé le parquet, une ONG ayant elle fait état d’une mutinerie de dizaines de détenus.