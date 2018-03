Les infos immanquables du jour: Macron chahuté par des enfants, Nikita Bellucci porte plainte et la station spatiale chinoise

Emmanuel Macron s'est exprimé sur les attaques terroristes dans l'Aude. — Ludovic MARIN / AFP

L’article le plus lu du jour : Macron «chahuté» par des écoliers de 4 ans lors de sa visite dans une école maternelle

Il ne s’atten­dait sans doute pas à avoir de telles remarques… Emmanuel Macron, en dépla­ce­ment ce mardi dans une école mater­nelle, s’est fait gentiment interpeller par des écoliers de 4 ans, visiblement pas du tout impressionnés de rencontrer le président de la République.

En visite à l’école Emelie du 19e arrondissement de Paris, le chef de l’Etat, accompagné du ministre de l’Éducation Jean-Michel Blanquer, était invité à assister à une activité de phonologie dans une classe de moyenne section. Un moment à visionner par là.

L’article le plus partagé du jour : Nikita Bellucci porte plainte: «Ils sont déterminés à insulter, harceler et à rendre les gens dingues»

« Une nouvelle plainte sera déposée dès demain. (…) Vous n’agissez pas je vais donc le faire à votre place. » Ce tweet que Nikita Bellucci a publié ce mardi en fin de soirée mentionnait jeuxvideo.com et son forum « Blabla 18-25 » sur lequel des messages d’insultes et de menaces à son égard sont régulièrement postés. Ce n’est pas la première fois que ce site, propriété de Webedia, est montré du doigt. L’an passé, des journalistes, dont Nadia Daam, ainsi que les créateurs d’une appli contre le harcèlement de rue y ont été visés par des insultes, des menaces et des appels à les harceler (publications de données personnelles à l’appui). Nikita Bellucci, ancienne actrice de films pornographique de 28 ans, déplore des attaques constantes, depuis plusieurs semaines. Celles de ce mardi, ont été la goutte d’eau, comme elle l’a expliqué à 20 Minutes par ici.

L’article le plus à lire du jour : Station spatiale chinoise Tiangong-1: La date de son impact sur Terre est désormais connue

La fin du feuilleton de la station spatiale chinoise Tiangong-1 est proche. Après son lancement en 2011, l’agence spatiale chinoise en a perdu le contrôle depuis fin 2016. Mais l’Agence spatiale européenne a enfin réussi à déterminer, à quelques jours près, la date à laquelle ce « palais céleste » va toucher terre. Nul ne sait encore où se situera l’impact de ce cylindre de 8,5 tonnes. Plus d'infos par ici.