Bretagne: Le phénomène des «mules» de Guyane inquiète les douanes

Illustration d'un véhicule de la douane, ici près de Rennes. — C. Allain / APEI / 20 Minutes

Les saisies de stupéfiants par la douane ont été triplées l’an dernier en Bretagne.

Le phénomène des « mules » venues de Guyane inquiète les autorités.

Ces hommes et femmes ingurgitent de la cocaïne dans des capsules pour éviter les contrôles.

Ils sont de plus en plus nombreux à être interceptés dans des voitures ou des trains.

En situation de péninsule, la Bretagne n’a jamais été une plaque tournante du trafic de drogue en France. L’an dernier pourtant, les douaniers de la région ont saisi trois fois plus de stupéfiants qu’en 2016 : 56 kilos de cannabis, 65 kilos de khat, deux kilos d’héroïne et surtout 15 kilos de cocaïne.

Si les saisies de poudre blanche ont été si importantes, c’est en raison de la multiplication des arrestations de « mules » qui ingurgitent la drogue dans des capsules. « Elles arrivent souvent de Guyane, du Surinam parfois. On n’en avait jamais vu autant », avoue Gérard Retailleau, commandant de la brigade des douanes de Rennes.

« C’est la mort assurée »

Interceptées dans le train ou sur la route, ces mules peuvent avaler jusqu’à un kilo de cocaïne, au péril de leur vie. Emballée dans des capsules artisanales, la drogue ne se diffuse pas dans l’organisme, à moins que la protection ne se délite. « C’est la mort assurée », prévient le douanier.

Ce risque n’empêche pas les candidats d’être de plus en plus nombreux à effectuer le trajet depuis la Guyane. « On a intercepté une maman avec un nourrisson et une adolescente de 15 ans. Les trafiquants profitent de la misère des gens », estime le chef de la brigade de Rennes. Pour effectuer le trajet depuis l’Amérique du sud, les mules touchent en général 2.000 à 3.000 euros.

En 2017, 261 personnes ont été interceptées à Orly, contre 144 l’année précédente. Celles qui passent à travers les mailles des douaniers de l’aéroport prennent ensuite le train pour « irriguer » la France. C’est là qu’elles sont interceptées. « On les repère facilement quand on voit leur billet d’avion. Quelqu’un qui vient de si loin et ne voyage qu’avec un sac à dos, c’est suspect », poursuit Gérard Retailleau. A la faveur d’une convention signée avec le CHU, les douaniers emmènent les mules passer une radio à Pontchaillou, révélant les dizaines de capsules ingérées.

En février, un homme a été condamné à 18 mois de prison dont douze ferme. Il transportait 800 grammes de cocaïne dans 81 capsules. Les trafiquants lui promettaient 3.000 euros.