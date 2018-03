10h20: «Un temps d’explication et d’échange» organisé dans les écoles

Le ministre de l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer, a adressé un courrier pour appeler les enseignants à organiser « un temps d’explication et d’échange » avec leurs élèves, autour de l’hommage national rendu à Arnaud Beltrame. « Dans les écoles et les établissements scolaires, il est important que ce moment de recueillement, dont la forme doit prendre en compte l’âge des élèves, puisse être accompagné d’un temps d’explication et d’échange », a expliqué le ministre.