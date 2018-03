VIDEO. Comment le plus gros paquebot du monde veut faire rajeunir ses croisiéristes

SYMPHONY OF THE SEAS Tyrolienne, innovation, aménagement pour les familles… La compagnie met le paquet pour rajeunir l’image des bateaux de croisière…

Des tours de tyrolienne sont proposés à bord du Symphony of the seas — Jorge Guerrero/AFP

Symphony of the Seas, nouveau bateau de Royal Carribean, propose des activités décrites comme inédites.

L’objectif pour la compagnie est d’attirer les familles et les jeunes, et ça marche : l’âge moyen des passagers est descendu, en quelques années, à 38 ans.

Des passagers qui enchaînent les tours de tyroliennes, des restos et des cafés ouverts à toute heure, des salles de jeux d’arcade, la musique poussée à fond… Après quelques heures à bord du Symphony of the Seas, le plus gros paquebot du monde qui effectue sa première croisière entre Malaga et Barcelone, on en est désormais sûrs : la croisière, ce n’est pas qu’un « truc de vieux ».

Fini le temps où on allait se coucher à 22h, après un dîner pris en robe cocktail suivie d’une petite partie de bridge. Les bateaux de croisière tentent de rajeunir leur clientèle depuis quelques années. Et ça marche : selon un sondage publié en janvier 2017 par l’association américaine des agents de voyages, le tiers des trentenaires américains auraient déjà fait un voyage sur l’eau au cours des cinq dernières années. « En dix ans, la moyenne d’âge de nos croisières aux Caraïbes a beaucoup baissé pour descendre à 38 ans, indique Stéphane Grillon, responsable commercial chez Royal Carribean France. Pour eux, le bateau est devenu une destination en elle-même. »

Une vague de surf artificielle se trouve sur le Symphony of the seas - J. Guerrero AFP

Toboggan et tyrolienne font parfois oublier les escales

Il faut dire que la compagnie met le paquet pour les séduire. Chez Royal Carribean (pour environ 1.200 euros la semaine), l’accent est mis sur les attractions sensationnelles que l’on trouve à bord du navire. Sur le Symphony, le plus grand laser game de mer (et de terre) a été installé. On peut faire du surf sur une vague artificielle, descendre le plus grand toboggan jamais vu en mer, mais aussi jouer au basket, faire son running sur une piste dédiée, se faire blanchir les dents… « Honnêtement, on ne va pas avoir le temps de tester toutes les activités », confie un blogueur invité par la compagnie. A tel point que 20 % des passagers ne quittent jamais le bateau, même pendant les escales…

Sur le #SymphonyoftheSeas, tout le monde a vue sur la mer. Mais pour certaines cabines c'est sur un écran que ça se passe... pic.twitter.com/PzUSrxqPG6 — 20 Minutes Nantes (@20minutesnantes) March 28, 2018

A bord, le numérique n’est plus un gadget, c’est devenu une obligation. Partout, des écrans indiquent la liste des animations prévues pour le jour même. Le Symphony se targue aussi de proposer à bord le plus puissant Wi-fi en mer. Et les effets sont parfois poussés à l’extrême comme avec ce balcon virtuel, qui permet aux passagers des cabines donnant sur l’intérieur du navire, ou sans fenêtre, de tout de même admirer le panorama…

Une nouvelle suite pour les familles

Au-delà des jeunes, les familles sont désormais la cible privilégiée. En témoigne la grande nouveauté de ce paquebot, une suite familiale géante, qui pour plusieurs dizaines de milliers d’euros le séjour, propose un toboggan dans la chambre, une machine à pop-corn, un jacuzzi sur le balcon ou encore une télé géante et des consoles de jeux… « L’objectif est que chacun passe de fantastiques vacances, et revienne avec des souvenirs à raconter à ses proches », estime Michael Bayley, président de Royal Carribean. Un vrai enjeu pour la compagnie, qui a calculé que 80 % des nouveaux passagers rachètent un voyage dans les trois années qui suivent.

Symphony Of The Seas - Suite Class. It does not get much better than this the coolest suite at sea “Ultimate Family Suite”! @MJBanks17 @AikenPR pic.twitter.com/Qg0bPYHVE1 — Royal Caribbean Irl (@jencallister) March 27, 2018

Et la tendance pourrait gagner aussi la France, dont les habitants sont encore un peu frileux à partir sur l’eau. Une enquête BVA pour le croisiériste Costa indique que si un Français sur quatre souhaite partir en croisière dans les prochaines années, la majorité de ces futurs passagers sont âgés de 25 à 34 ans. « Les préjugés sur la croisière sont ici aussi en train de disparaître, juge Stéphane Grillon. Plus de 500.000 Français sont partis en croisière l’an dernier, 2 millions d’Anglais… Tout indique que nous avons de belles années devant nous. »

Ce reportage a été réalisé dans le cadre d’une invitation de la compagnie Royal Carribean.