Paris: Le FN et la France Insoumise, persona non grata à la marche blanche en hommage à Mireille Knoll?

Mireille Knoll, Parisienne de 85 ans, rescapée de la Shoah, a été assassinée à Paris — Christophe Ena/AP/SIPA

Une « marche blanche » à Paris et des rassemblements dans d’autres villes de France se tiendront ce mercredi en mémoire de Mireille Knoll, une octogénaire juive dont le corps a été retrouvé vendredi lardé de coups de couteau dans son appartement parisien incendié.

J'appelle tous les élus de Paris, toutes les Parisiennes et tous les Parisiens, à participer mercredi à la marche blanche en hommage à #MireilleKnoll, Parisienne de 85 ans, rescapée de la Shoah, lâchement assassinée vendredi dernier. Rendez-vous à 18h30 place de la Nation. — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) March 27, 2018

Mireille Knoll, 85 ans, a été tuée à Paris, ville qu’elle avait fuie avec sa mère en 1942, échappant de justesse à la rafle du Vel d’Hiv'. « Il y a un constat terrifiant : ce que les nazis n’ont pas pu faire, des malfrats, des voyous l’ont fait avec la même haine », a déclaré à l’AFP le grand rabbin de France, Haïm Korsia.

Jean-Luc Mélenchon et ses troupes persona non grata ?

Le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif), rejoint par de très nombreuses associations, a appelé à une « marche blanche » qui partira à 18h30 de Nation pour rallier le domicile de la victime. « Cet appel s’adresse à l’ensemble des Français car l’antisémitisme, aujourd’hui, n’est pas l’affaire des juifs, c’est l’affaire de la France », a souligné le président du Crif, Francis Kalifat, dans une vidéo.

De très nombreux partis politiques ont répondu présent, des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon aux Républicains de Laurent Wauquiez en passant par La République en marche avec Jean-Christophe Castaner. Le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux se joindra également au cortège.

Le Crif a en revanche opposé une fin de non-recevoir à la présidente du Front national, Marine Le Pen. Malgré un message jugé « discriminatoire », le parti d’extrême droite a appelé ses adhérents à battre le pavé.

Il semble qu’un faux procès soit fait au CRIF quand à la venue de Jean Luc Mélenchon au rassemblement en mémoire de Mireille Knoll alors soyons clairs ni Jean Luc Mélenchon et les insoumis ni Marine Le Pen et le FN seront les bienvenus demain. — Francis Kalifat (@FrancisKalifat) March 27, 2018

Après avoir ouvert la porte à la présence des Insoumis, le président du Crif a par ailleurs durci sa position dans un tweet, en déclarant finalement Jean-Luc Mélenchon et ses troupes persona non grata.

« Ne rien laisser passer »

De son côté, Daniel Knoll, le fils de Mireille Knoll, a appellé le plus grand nombre à participer à cette marche. « Le Crif fait de la politique, moi j’ouvre mon cœur à tout le monde », a-t-il dit au micro de RMC. « Nous appelons tout le monde, je dis bien tout le monde. Les gens qui ont une mère peuvent me comprendre, or tout le monde a une mère », a-t-il affirmé.

Des rassemblements de soutien à la famille de la victime sont également prévus dans plusieurs grandes villes (Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Strasbourg), à l’appel de l’Union des étudiants juifs de France (UEJF).

Le Premier ministre Edouard Philippe recevra par ailleurs dans l’après-midi des membres de la famille de la victime « pour leur exprimer sa sympathie, mais surtout notre ferme détermination à ne rien laisser passer », a indiqué la garde des Sceaux Nicole Belloubet devant l’Assemblée.

Deux hommes ont été mis en examen et écroués mardi pour « homicide volontaire » à caractère antisémite. « Les deux auteurs ont été rapidement retrouvés […] mais ce qui était terrible, c’est que l’un des auteurs disait à l’autre "C’est une juive, elle doit avoir de l’argent" », a affirmé le ministre de l’Intérieur Gérard Collomb, devant l’Assemblée nationale.