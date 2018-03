Les infos immanquables du jour: La maternelle pour tous, Mireille Knoll, le retour de «Roseanne»

Premier de rentree scolaire dans une ecole maternelle de Toulouse sortie de salle de classe.cour de recreation jeux jouets — Alexandre GELEBART/REA

VIDEO. Ecole: La scolarité sera obligatoire dès 3 ans à partir de la rentrée 2019

La scolarité deviendra obligatoire dès l’âge de 3 ans à partir de la rentrée 2019: c’est la mesure phare qu’a annoncé Emmanuel Macron en lançant ce mardi les Assises de l’école maternelle. Cette mesure, qui rendra la maternelle obligatoire et devra passer par une loi, concernera quelque 26.000 enfants puisqu’actuellement déjà 97 % sont scolarisés dès 3 ans, avec quelques disparités notamment en Guyane et à Mayotte, a précisé l’Elysée. Pour aller plus loin, lisez ce reportage dans une école parisienne par ici.

Meurtre de Mireille Knoll: Crime antisémite ou crapuleux, le mobile au cœur de l'enquête

En partant vendredi en fin de journée sur un incendie dans un immeuble du XIe arrondissement de Paris, les pompiers ont d’abord cru à une intervention classique. Une habitante du 60, rue Philippe-Auguste les a avertis qu’une épaisse fumée noire émanait d’un appartement du 2e étage. En arrivant sur place, moins de dix minutes après l’appel, ils découvrent que les flammes ont ravagé la quasi-totalité du logement. Et au milieu des décombres, la dépouille d’une femme âgée étendue sur son lit, en partie calcinée. Ils n’apprendront que le lendemain, dans les médias, que l’incendie servait en réalité à masquer une scène de crime. Un article de Caroline Politi à retrouver là.

Après Will & Grace sur NBC, Roseanne fait son retour sur ABC. La sitcom culte revient ce mardi après vingt ans d’absence pour une dixième saison composée de huit nouveaux épisodes. Ceux qui ont grandi dans les années 1990 se souviennent de la tonitruante Roseanne Conner et de sa famille. Les six premières saisons ont été diffusées sur M6 de 1989 à 1997. Pourquoi le show était révolutionnaire à l’époque ? On vous dit tout là.