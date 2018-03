Toulouse: Des panneaux anti-djihadistes installés autour de la ville par des identitaires

Les faux panneaux de signalisation ont été rapidement retirés autour de Toulouse. — Génération Identitaire

Le mouvement d’extrême droite Génération Identitaire multiplie les actions coup de poing à Toulouse depuis plusieurs semaines, pour protester contre « le retour de djihadistes sur notre territoire ».

Dernière action en date, jeudi, à la veille des attaques terroristes dans l’Aude : l’installation de faux panneaux de signalisation autour de la ville, avec le mot « djihadistes » barré d’un trait rouge.

Une enquête confiée à la sûreté départementale

Ce mardi sur son site Internet, Le Point indique que sept panneaux ont été saisis par des agents d’ASF-Vinci Autoroutes et remis aux forces de l’ordre. Ils étaient placés au niveau des sorties Borderouge, Montaudran et Minimes, mais aussi à l’entrée des communes limitrophes de Balma et Ramonville.

Après les gendarmes, ce sont désormais les policiers de la sûreté départementale qui sont en charge du dossier.