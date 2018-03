Les immanquables du jour: La compagne de Radouane Lakdim fichée S, survivalistes et baby boom à Strasbourg?

Les forces de l'ordre à Trèbes, le 25 mars 2018. — Pascal RODRIGUEZ/SIPA

C'était une question intéressante et nous remercions chaleureusement notre équipe strasbourgeoise de se l'être posée. Lors de ce fameux 19 mai 2017. A l’issue de la dernière journée de championnat de Ligue 2, Strasbourg décrochait son ticket pour la première division au stade de la Meinau. La fête s'est-elle prolongée du côté de la table de chevet, et neuf mois après dans les maternités ? Après tout, n’a-t-on pas parlé d’un baby-boom en Islande neuf mois après leur victoire épique contre l'Angleterre lors de l’Euro 2016 ? Ou après une année faste pour le FC Barcelone ?

La compagne de Radouane Lakdim, qui a tué quatre personnes vendredi dans l’Aude en se présentant comme un « soldat » de Daesh, est « fichée S », a appris ce lundi 20 Minutes de source judiciaire.

Placée en garde à vue après les attaques perpétrées vendredi, cette jeune femme de 18 ans était suivie par les services de renseignement, ont par ailleurs indiqué à l’AFP une source proche de l’enquête et une source judiciaire.

Radouane Lakdim, abattu par les forces de l’ordre après une équipée meurtrière à Carcassonne et Trèbes, était également fiché « S » et suivi à partir de 2014 par les services de renseignements.

Un hommage national sera rendu à Arnaud Beltrame ce mercredi aux Invalides

« On était quatre, on avait tout, maintenant on est trois puissance 1.000 », résume Mickaël, 37 ans, reprenant les mots prononcés il y a quelques semaines pour dire un dernier adieu à sa femme. Cet attaché commercial a accepté de raconter son épreuve : accompagner jusqu’aux derniers instants son épouse, décédée le 18 janvier. Il raconte sans détour et avec retenue les dernières semaines, les soins palliatifs, la sédation profonde, l'écoute du personnel médical. Retrouvez son témoignage pudique et fort.

Ils aiment les bunkers, les armes à feu, sont candidats à des émissions de télé-réalité. 20 Minutes est allé au-delà des clichés et a rencontré des survivalistes ! A découvrir en vidéo