Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Les gardes à vue de la compagne et d’un ami de Radouane Lakdim, qui a tué quatre personnes vendredi dans l’Aude en se présentant comme un « soldat » de Daesh, ont été prolongées, a-t-on appris dimanche soir de source judiciaire. La jeune femme, âgée de 18 ans, avait été interpellée vendredi soir et l’ami, un jeune homme de 17 ans, dans la nuit de vendredi à samedi. Les enquêteurs cherchent à déterminer les raisons du passage à l’acte de l’assaillant djihadiste et à trouver d’éventuelles complicités.

Le gouvernement va-t-il réussir son « virage » dans le domaine de la prévention en matière de santé ? Le Premier ministre Édouard Philippe et la ministre de la Santé Agnès Buzyn vont présenter ce lundi matin le volet prévention de leur stratégie nationale de santé. Un axe jugé prioritaire par le gouvernement.

Peu de révélations fracassantes, si ce n’est sur les menaces que la star du porno dit avoir subies, mais un récit détaillé de sa relation avec Donald Trump qui met le président américain encore un peu plus dans l’embarras. Stormy Daniels, ou Stephanie Clifford, de son vrai nom, a accordé dimanche soir un long entretien à la célèbre émission 60 Minutes sur la chaîne américaine CBS, s’exprimant publiquement sur le sujet pour la première fois depuis les révélations du Wall Street Journal en janvier. Tentatives d’intimidation, détails intimes, raisons pour lesquelles elle choisit de s’exprimer aujourd’hui, 20 Minutes vous fait le résumé.

