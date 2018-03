Cinq infos dans le rétro : mort du gendarme héros Arnaud Beltrame, mise en examen d’un ancien candidat FI, arrestation de Carles Puigdemont et consécrations pour Papadakis-Cizeron

Arnaud Beltrame, lieutenant-colonel de Gendarmerie, tué dans les attaques terroristes de l'Aude — AP/SIPA

Parce que le recul, le calme, sont parfois nécessaire, vous avez choisi ce week-end d’ignorer les tumultes et heurts de l’actualité. Vous avez bien fait, car nous, nous étions là pour vous. Voici donc votre résumé de l’actualité de ce week-end.

1 - Le gendarme Arnaud Beltrame est décédé

Nous n’oublierons jamais son geste, ni son sourire bienveillant. Le lieutenant-colonel de Gendarmerie Arnaud Beltramea succombé à ses blessures. Il n’avait pas hésité et s’était proposé en échange d’otages au Super U auprès du djihadiste auteur des attaques dans l’Aude. Il est l’une des quatre personnes tuées par Radouane Lakdim.

« Jamais la France n’oubliera son héroïsme, sa bravoure, son sacrifice », a écrit le ministre de l’Intérieur Gérard Collomb à propos de ce homme de 45 ans, unanimement apprécié de ses pairs. Sa mort a provoqué une vive émotion et des rassemblements spontanés et dépôt de fleurs ont eu lieu aux portails des gendarmeries en France. Le Président Emmanuel Macron, lui, a salué un l’officier « tombé en héros » qui mérite « respect et admiration de la nation tout entière ». Un hommage national lui sera rendu dans les prochains jours.

L’info en plus : Pour ses proches, son acte de bravoure était une évidence

En deuil, ses proches ont témoigné des convictions chevillées au corps de celui qui s’était engagé il y a 23 ans comme officier de réserve dans l’artillerie avant de gravir les échelons de la gendarmerie.

« Il me disait : « je fais mon travail maman, c’est tout » », a confié sa mère au micro de RTL. « Ça ne m’étonne pas de lui », a-t-elle ajouté. « Sous le choc », sa femme, vétérinaire, a indiqué que c’était dans sa nature « d’aller jusqu’au bout, d’être au service des autres », a confirmé sur BFM TV le général Richard Lizurey, directeur général de la Gendarmerie Nationale.

2 - Un ancien candidat France Insoumise en garde à vue pour « apologie du terrorisme »

Les tweets de la honte. Stéphane Poussier, ancien candidat France Insoumise aux législatives 2017 s’était réjoui par une série de messages sur le réseau social Twitter de la mort du gendarme Arnaud Beltrame dans les attaques terroristes dans l’Aude. Ses tweets ont provoqué l’indignation du public. Il a été placé en garde à vue ce dimanche pour « apologie du terrorisme ».

Après l’annonce du décès du militaire, Stéphane Poussier avait notamment tweeté « C’est un colonel, quel pied ! » et « Je ne suis pas gendarme ». Des propos très vite condamnés par plusieurs responsables de FI, dont Alexis Corbière, qui avait évoqué des « messages abjects, ignobles ».

3 - Le leader catalan Carles Puigdemont arrêté en Allemagne

Les ennuis continuent pour Carles Puigdemont. L’ex-président catalan sous le coup d’un mandat d’arrêt européen lancé par l’Espagne, a été arrêté dimanche par la police allemande à la frontière, au moment où il arrivait en voiture depuis le Danemark.

Carles Puigdemont avait quitté vendredi la Finlande, où il était en visite, pour retourner en Belgique, pays où il est exilé depuis octobre dernier.

L’info en plus : Des milliers de manifestants à Barcelone

Des milliers de manifestants brandissant des drapeaux indépendantistes catalans sont descendus dimanche dans les rues de Barcelone après son arrestation.

Le pouvoir central espagnol continue son offensive judiciaire. Vendredi, Jordi Turull, candidat à la Generalitat (l’exécutif catalan), a été incarcéré. Les indépendantistes, qui possèdent la majorité au parlement catalan, n’ont pu procéder à son investiture.

S’ils n’y arrivent pas avant le 22 mai, de nouvelles élections seront convoquées. En attendant, la Catalogne reste sous la tutelle de Madrid

4 - Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, trois fois champions du monde

Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont remporté leur troisième titre de champions du monde de danse sur glace, en améliorant deux records du monde supplémentaires, samedi à Milan, un mois après leur médaille d’argent olympique. Papadakis (22 ans) et Cizeron (23 ans) avaient déjà été couronnés en 2015 et 2016, avant que les Canadiens Tessa Virtue et Scott Moir, sacrés champions olympiques à Pyeongchang mais absents en Italie, ne les détrônent en 2017.

L’info en plus : parce qu’on ne s’en lasse pas… ce que vous devez savoir sur les costumes de patinage artistique

5 - Le Chèque-énergie lancé ce lundi

Un chèque de 48 euros à 227 euros, valable un an, pour payer toutes ses dépenses d’énergie (électricité, gaz, fioul ou bois…) mais aussi certaines dépenses de rénovation énergétique. C’est le coup de pouce gouvernemental que certains Français devraient recevoir à partir de ce lundi, sous conditions de ressources.

Objectif : « permettre d’aider 4 millions de ménages aux revenus très bas à payer leur facture d’énergie » et sortir ainsi de la précarité énergétique.

L’info en plus : avoir froid chez soi… ils témoignent de la précarité énergétique.