Attaques terroristes dans l'Aude: Un mineur, ami de Radouane Lakdim, placé en garde à vue

9h30 : Le recteur de la mosquée de Lyon dénonce un assassinat « odieux et lâche »

« Cet assassinat odieux et lâche vient une fois de plus jeter l’opprobre sur toute une communauté, qui se bat chaque jour pour se prémunir contre les propagateurs de la haine », écrit le recteur de la mosquée de Lyon, Kamel Kabtane, dans un communiqué. « Son geste héroïque, sa détermination et son sacrifice forcent notre admiration et aidera à promouvoir l’unité nationale », veut-il croire.

Il condamne plus généralement « avec la force du désespoir » les attaques de Carcassonne et Trèbes dans l’Aude qui ont coûté la vie à quatre personnes.