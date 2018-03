Les infos immanquables du jour: Les bonnes feuilles de Paris United, Redouane Lakdim et les approximations de Sarkozy

Angel Di Maria lors de PSG-Real Madrid, le 6 mars 2018. — Christophe Ena/AP/SIPA

C’est l’heure des immanquables avec un peu de retard !

Son équipée meurtrière aura duré plus de quatre heures. Vendredi, peu après la fin de la prise d’otages du supermarché de Trèbes, dans l’Aude, le ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb, a confirmé l’identité du principal suspect, Redouane Lakdim. Qui est-il?

L’article le plus partagé du jour : Erreur d'agenda, faux documents, mauvais étage... Les approximations de Nicolas Sarkozy

Il a fait le choix de se défendre devant l’opinion et face caméra. Au terme de sa garde à vue, Nicolas Sarkozy a été mis en examen mercredi soir pour « corruption passive », « financement illégal de campagne électorale » et « recel de détournement de fonds publics libyens ». Mais l’ancien chef de l’Etat dément toutes les accusations dont il fait l’objet et a tenu à exprimer sa vérité sur le plateau du JT de 20 heures sur TF1 jeudi soir, s’attachant à démonter chaque élément d’enquête l’incriminant. Le point sur les arguments de l'ancien président de la République par ici.

Les supporters parisiens n’en dorment plus depuis des semaines. Certains dirigeants du PSG non plus, a priori. Le collectif Paris United, qui est devenu en moins d’un an une source d’information de référence sur le club parisien, sort un livre très attendu sur les coulisses de la saison des joueurs d’Emery, de la remontada barcelonaise jusqu’au match aller contre le Real Madrid.

Révélations d’une révolution (Editions Amphora, 19,95 euros), disponible mardi 27 mars dans toutes les bonnes librairies, n’épargne personne et éclaire d’une lumière crue les dysfonctionnements qui empêchent le PSG de remporter la Ligue des champions. 20 Minutes vous livre les bonnes feuilles du tome 1 en exclusivité, avant la sortie d’un second déjà en préparation. Les bonnes feuilles par là.