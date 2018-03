Attaques terroristes dans l'Aude: Redouane Lakdim, le «petit délinquant» soupçonné d’en être l’auteur

Des policiers bloquent une rue à Trèbes en raison d'une prise d'otages, vendredi 23 mars. — AP/SIPA

Son équipée meurtrière aura duré plus de quatre heures. Vendredi, peu après la fin de la prise d’otages du supermarché de Trèbes, dans l’Aude, le ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb, a confirmé l’identité du principal suspect, Redouane Lakdim.

L’homme, âgé de 26 ans et originaire de Carcassonne, a été abattu lors de l’assaut mené par l’antenne toulousaine du GIGN. Il est soupçonné d’avoir tué trois personnes, deux dans le magasin et un automobiliste, et d’en avoir blessé cinq autres, dont trois se trouvent actuellement en « urgence absolue ».

Fiché S

Le tireur présumé n’était pas un inconnu des services de police. Qualifié de « petit délinquant » par le ministre de l’Intérieur lors d’une conférence de presse, Redouane Lakdim était notamment connu pour des faits de droit commun, notamment trafic de drogue et vol. Il faisait aussi l’objet d’un suivi par la DGSI en raison de soupçons de radicalisation et était, selon nos informations, fiché « S ». Cette surveillance rapprochée n’aurait cependant pas permis de mettre en lumière son degré de dangerosité. « Nous l’avions suivi et nous pensions qu’il n’y avait pas de radicalisation, mais il est passé à l’acte brusquement », a précisé le locataire de la place Beauvau.

Moins d’une heure après l’assaut du GIGN, l’organisation terroriste Etat islamique a revendiqué l’attaque dans un communiqué. « L’homme qui a mené l’attaque de Trèbes, dans le sud de la France, est un soldat de l’État islamique, qui a agi en réponse à l’appel » de l’organisation « à viser les pays membres de la coalition », ont indiqué les djihadistes. Un des témoins de la prise d’otage a indiqué l’avoir entendu crier « Allahou Akbar » avant d’ouvrir le feu dans le magasin.

« Il a agi seul »

Le ministre de l’Intérieur a précisé que Redouane Lakdim a « agi seul ». Son parcours meurtrier démarre à Carcassonne, près de la cité médiévale. Il est près de 10 heures lorsqu’il attaque des automobilistes, blesse très grièvement un conducteur et abat son passager. Leur véhicule lui a ensuite permis de poursuivre son projet sanglant. Vers 10h30, il ouvre le feu depuis la voiture sur quatre CRS qui revenaient d’un jogging et s’approchaient de la caserne de Carcassonne. Il tire à plusieurs reprises, touchant un des fonctionnaires à l’épaule.

Vers 11h15, l’homme pénètre dans le supermarché et ouvre, semble-t-il, presque instantanément le feu. Deux personnes sont tuées. Les gendarmes parviennent à évacuer les clients et employés du magasin et le lieutenant-colonel de la gendarmerie propose d’échanger sa place contre celle d’une femme retenue en otage. L’assaut est donné près de trois heures plus tard par l’antenne de Toulouse du GIGN. Redouane Lakdim est abattu. Le lieutenant-colonel, très grièvement blessé, a été héliporté vers l’hôpital le plus proche. Deux gendarmes du GIGN ont également été blessés par balles.

Une enquête pour « assassinat », « tentative d’assassinat » et « séquestration » en relation avec une entreprise terroriste a été ouverte par la section antiterroriste du parquet de Paris.​ Le procureur de la République de Paris, François Molins se rend sur place. L’enquête a été confiée à la sous-direction antiterroriste (SDAT), la DGSI et la PJ de Montpellier (DIPJ).