VIDEO. Attaques terroristes dans l'Aude: «Quand il m’a vu il m’a couru après», témoigne Christian, un client du supermarché visé

TERRORISME Christian Guibbert, un client du Super U a croisé le terroriste alors qu’il faisait ses courses. Il a pu mettre à l’abri sa femme et sa belle-sœur et prévenir les gendarmes…

Christian a été pris en otage dans le Super U de Trèbles vendredi 23 mars 2018. — B. Colin / 20 Minutes

De notre envoyée spéciale

Ce vendredi matin, Christian Guibbert amenait sa voiture au garagiste situé juste à côté du SuperU. Ils en ont profité avec sa femme pour faire quelques courses au supermarché. Alors qu’il se trouvait dans les allées, il a entendu plusieurs déflagrations.

« J’ai vu cet homme, il était surexcité et avait un couteau et une arme de poing à la main, il criait "Allahou Akbar" », raconte encore sous le coup de l’émotion ce retraité.

Cachées dans un frigo

Face au danger, Christian décide de mettre à l’abri sa femme et sa belle-sœur. « Je les ai emmenées au frigo du boucher, où elles se sont cachées avec d’autres personnes. Je suis retourné dans les allées et j’ai appelé la gendarmerie pour donner son signalement et l’endroit dans le magasin où il se trouvait », poursuit l’homme.

>> A lire aussi : VIDEO. Aude: Trois morts, le suspect abattu... Ce que l'on sait de la prise d'otages à Trèbes

Repéré, Christian voit l’assaillant se retourner vers lui, armes à la main. « Je l’ai semé. Quand je me suis retourné, il n’était plus derrière moi, il avait disparu », se remémore Christian. Il réussit à s’enfuir par une porte de secours et voit alors les gendarmes. Sa famille est toujours à l’intérieur, « et l’attente a été longue », explique cet homme pour qui « c’est la peur et l’incompréhension ».