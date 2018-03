Vous êtes ou avez été militaire et victimes de harcèlement, racisme ou homophobie?

Une femme militaire durant les commémorations du 8 mai 1945 à Toulouse. — F.SCHEIBER/20 MINUTES/SIPA

C’est une enquête choc qu’a publiée Libération ce vendredi. Le journal a recueilli plusieurs témoignages d’élèves de l’école préparatoire militaire de Saint-Cyr, dans les Yvelines, sous le titre « Lycée Saint-Cyr : une machine à broyer les femmes ». Insultes sexistes, humiliations, harcèlement moral… Le quotidien décrit par ces anciennes élèves qui ont accepté de témoigner anonymement, prend des allures de cauchemars.

Leurs bourreaux ? Les « tradis », explique Libération, « des garçons ultraconservateurs » qui pensent que le rôle des filles se résume à enfanter et rester à la maison. L’un d’entre eux, désormais repenti, a accepté de témoigner également auprès du jounal et les écrit ainsi : « Une majorité d’entre eux sont également sympathisants d’extrême droite, genre Marine Le Pen, misogynes, racistes et homophobes. Ils ont de manière systématique un rejet de l’autre qui ne leur ressemble pas. Un petit délire de privilégiés réactionnaires. »

Vous avez été dans une classe préparatoire militaire ou bien dans l’armée et vous avez subi du harcèlement moral ou sexuel ? Vous avez été victime de racisme ou d’homophobie ? Nous recherchons d’éventuels témoignages afin d’écrire un article sur le sujet. Si vous vous reconnaissez dans cet appel, envoyez-nous un mail à contribution@20minutes.fr ou écrivez-nous dans les commentaires ci-dessous.