VIDEO. Montpellier: Un commando armé et masqué fait irruption dans la fac de droit

La vidéo tourne sur les réseaux sociaux. Elle montre l’irruption violente, jeudi soir vers 23h30, d’un commando masqué et armé de planches de bois dans la faculté de droit de Montpellier.

«Plusieurs étudiants ont été blessés, des insultes à caractères racistes et homophobes ont été proférées», dénoncent, dans un communiqué conjoint, des organisations syndicales parmi lesquels la CGT, FO, la FSU et Solidaires.

Contactée par 20 Minutes, la rectrice, Béatrice Gille, «condamne avec fermeté les actes de violence». Elle se dit «très attentive à la situation» et «suit de près l'enquête menée par l'inspection générale de l'administration du ministère de l'Education nationale».

La préfecture parle de son côté «d'échauffourées entre étudiants» à l'intérieur de la faculté, précisant que la police était intervenue à l'extérieur dans le cadre d'un «trouble à l'ordre public» et pour prendre en charge trois blessés. Selon le Métropolitain, qui a relayé tôt l'information vendredi matin, quatre étudiants ont été blessés par le commando qui «a tabassé et expulsé manu militari des étudiants qui avaient interdiction de squatter cet amphi ».

Des étudiants s’étaient rassemblés dans un amphithéâtre après la journée de mobilisation contre les réformes Macron, qui avaient rassemblé à Montpellier 1000 à 2000 étudiants selon l'AFP.

« Sit-in pacifique »

Qui a permis à ce commando de pénétrer dans cet amphi ? La question agite les réseaux sociaux et les étudiants, qui étaient en train d’organiser vendredi matin un « sit-in pacifique » devant la faculté de droit, située dans le centre-ville.

« Nous sommes là pour dénoncer les violences de cette nuit et le fait que le doyen n’ait donné aucune explication, témoigne Maria Aït Ouariane, étudiante en double licence de sciences politiques et de philosophie. On veut savoir comment ce commando a pu entrer alors qu’on a été plusieurs fois fouillés et contrôlés hier à l’entrée. Même des étudiants qui étaient contre le blocus sont là. »

La LDH demande aussi au doyen de s'expliquer

Dans un communiqué, la LDH 34 demande également au doyen de la faculté de droit de Montpellier «d'expliquer l'intervention d'hommes cagoulés et armés, aux côtés des vigiles de la faculté pour expulser dans la violence une assemblée générale d'étudiants». L'association demande en outre «l'ouverture d'une enquête concernant la mise en place d'une milice privée, intervenant de façon coordonnée, avec armes et violences afin d'effectuer une expulsion illicite».

Nos confrères du Métropolitain ont aussi relaté une rixe qui a eu lieu au même moment, dans la rue cette fois, devant l’entrée principale de la faculté de droit. Les policiers de la Sécurité publique sont intervenus vers minuit, mais, ils n’ont pas pu pénétrer dans le bâtiment. De fait, il faut pour cela l’autorisation du recteur ou du doyen de l’Université.

Depuis mi-février, des étudiants bloquent l'université montpelliéraine de Lettres Paul Valéry. Ils protestent contre la nouvelle loi portant sur les règles d'accès à l'université.

