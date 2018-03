Montpellier: Un commando armé et masqué fait irruption dans la fac de droit

Les policiers de la Sécurité publique seraient intervenus vers minuit devant les portes de l'université. — BERTRAND GUAY / AFP

La vidéo tourne sur les réseaux sociaux. Elle montre l’irruption violente, jeudi soir vers 23h30, d’un commando masqué et armé de planches de bois dans la faculté de droit de Montpellier.

Des étudiants s’étaient rassemblés dans un amphithéâtre après la journée de mobilisation contre les réformes Macron. Selon les informations du Métropolitain, ce commando a tabassé et expulsé manu militari des étudiants « qui avaient interdiction de squatter cet amphi ». Quatre étudiants auraient été blessés.

Autre vidéo de cette attaque orchestré par le doyen de la faculté de droit et de science politique, l'ensemble des étudiant-e-s présent-e-s sur place peuvent le confirmer.

Sur cette vidéo, nous voyons clairement un fasciste tabasser une étudiante. @umontpellier expliquez ? pic.twitter.com/MSunETsLRo — Solidaires étudiant.e.s 34 (@SolidairesEtu34) March 23, 2018

« Sit-in pacifique »

Qui a permis à ce commando de pénétrer dans cet amphi ? La question agite ce vendredi matin les réseaux sociaux et les étudiants, qui étaient en train d’organiser un « sit-in pacifique » devant la faculté de droit, située dans le centre-ville.

« Nous sommes là pour dénoncer les violences de cette nuit et le fait que le doyen n’ait donné aucune explication, témoigne Maria Aït Ouariane, étudiante en double licence de sciences politiques et de philosophie. On veut savoir comment ce commando a pu entrer alors qu’on a été plusieurs fois fouillés et contrôlés hier à l’entrée. Même des étudiants qui étaient contre le blocus sont là. »

Pas d’AG aujourd’hui selon @umontpellier mais les étudiants ne sont pas de cet avis, surtout après ça pic.twitter.com/6WEOKIBFP3 — Maria Aït Ouariane (@Ait_maria) March 23, 2018

Une autre rixe, devant l’entrée de la fac de droit

Nos confrères du Métropolitain relatent également une rixe qui a eu lieu au même moment, dans la rue cette fois, devant l’entrée principale de la faculté de droit. Selon le site d’information, les policiers de la Sécurité publique sont intervenus vers minuit, mais, ils n’ont pas pu pénétrer dans le bâtiment. De fait, il faut pour cela l’autorisation du recteur ou du doyen de l’Université.

Des plaintes devraient être déposées ces prochaines heures, indique Le Métropolitain.