Lyon : Tout savoir sur la future ligne de tram T6 et les perturbations TCL prévues pendant le chantier

L'aménagement de la nouvelle ligne T6 va perturber la circulation du T2 perdant plusieurs mois.

La future ligne T6 sera mise en service entre Debourg et Hôpitaux Est fin 2019.

Pour construire la ligne, de lourds travaux sont nécessaires et vont entraîner des perturbations dès le 27 avril sur la circulation des trams T2, T5 et T4.

En décembre 2019, il sera possible de rallier les Hôpitaux Est, dans le 8e arrondissement de Lyon, depuis Debourg (Gerland) en 21 minutes. Mais d’ici à la mise en service du nouveau tram T6, de lourds travaux, engagés déjà depuis quelques mois, vont perturber la circulation des trams à compter du 27 avril et jusqu’à la fin août. 20 Minutes vous détaille ce qu’il faut savoir sur cette nouvelle ligne et l’impact de ce chantier sur la circulation TCL.

Des quartiers nettement mieux desservis

La nouvelle ligne T6 reliera la station Debourg, à Gerland, à Hôpitaux Est, dans le 8e. Construite dans le prolongement de la ligne T1 entre Confluent et Debourg, cette liaison de 6,7 km comptera 14 stations qui desserviront plusieurs secteurs, à cheval entre Lyon, Bron et Vénissieux, aujourd’hui mal desservis. La T6 sillonnera notamment les quartiers Challemel-Lacour, Moulin à Vent, Beauvisage, Grange-Rouge-Santy et passera aussi par le Vinatier.

Présentation du projet Tramway T6 Lyon !

Une création de ligne indispensable

L’objectif du Sytral, organisateur du réseau TCL, en aménageant cette ligne pour un montant de 161 millions d’euros est d’améliorer le maillage de la métropole et de favoriser les interconnexions avec le réseau de trams et de métros. La T6 sera ainsi connectée avec les lignes de trams T1, T2, T4 et T5, les lignes de métro B et D et le parc relais de Mermoz-Pinel. Dans la perspective de la mise en service de cette liaison et face à la hausse constante du nombre d’usagers du tram, le Sytral a engagé un plan « Capacité tramway ». Pour être en mesure de faire face aux 3 millions de voyages supplémentaires attendus dans les trams chaque année à l’horizon 2020, le syndicat mixte a prévu d’investir 60 millions d’euros pour augmenter les capacités d’accueil des lignes T1, T2 et T4. Une quinzaine de rames longues ont notamment été achetées par le Sytral pour accueillir plus de voyageurs et les centres de maintenance de Saint-Priest et de Meyzieu font l’objet de travaux d’extension.

De grosses perturbations à venir pour les usagers du tram

Pour créer les infrastructures de la nouvelle ligne, des travaux vont être réalisés aux intersections du futur T6 avec le T2 et le T5 au croisement du boulevard Pinel et de l’avenue Roosevelt. Un gros chantier sera aussi engagé au croisement avec la ligne T4 à l’angle de la rue Beauvisage et du boulevard des Etats-Unis, dans le 8e. Parmi les travaux programmés, les voies ferrées doivent être démolies et remplacées par une nouvelle plateforme sur laquelle seront aménagées les voies du tram, indique le Sytral

Pour permettre ces travaux, les lignes T2 et T5 seront coupées du 27 avril au 31 août entre les stations Grange Blanche et les Essarts-Iris dans les deux sens de circulation. Le T2 circulera alors sur deux portions distinctes entre Perrache et Grange Blanche, puis entre les Iris et Saint-Priest. Le temps du chantier, des bus relais assureront la desserte des arrêts non desservis par le tram et permettront de rejoindre le T2 et le T5. Ce tram verra lui son parcours limité entre le Parc du Chêne et des Iris. Pour permettre aux étudiants de gagner le campus de Lyon-II à Bron-Parilly sans trop de difficulté, les TCL conseillent vivement d’emprunter la ligne de bus C15 qui sera renforcée en semaine jusqu’au mois de juin entre Mermoz-Pinel et Bois de parilly.

La ligne T4 sera également perturbée entre le 1er juillet et la fin août. Son trajet sera limité à la portion La Doua (Villeurbanne)-l ycée Lumière. Des navettes circuleront entre Hôpital de Feyzin et le lycée Lumière pour desservir la quinzaine de stations concernées par l’arrêt d’exploitation.

