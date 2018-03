08h19 : Des trains Eurostar bloqués en gare

La compagnie franco-britannique Eurostar annonce sur Twitter être obligée d'annuler la ciruclation de certains trains ce jeudi. Elle invite les usagers concernés à la contacter en vue d'éventuels remboursements.

Good morning. The social desk is open. 📢 Due to French Rail disruptions today, we have had to cancel some trains on the Paris London route. Full Information and how to free exchange or refund for those affected is on our Disruption Hub here: https://t.co/kveyDMYYT7