Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Une semaine après les manifestations des retraités, ce sont les cheminots et les fonctionnaires qui appellent à la mobilisation partout en France avec 140 manifestations prévues. A Paris, la manifestation des cheminots partira de Gare de l’Est à 13h, celle des fonctionnaires de Bercy à 14h. Les deux cortèges convergeront à Bastille. Dans la capitale et en Ile-de-France, à quelles perturbations faut-il s’attendre ? 20 Minutes fait le point sur ce qui vous attend ce jeudi.

>> A lire aussi : Des cheminots aux enseignants, on vous résume le calendrier des grèves et des manifestations

Après deux jours de garde à vue, Nicolas Sarkozy a été mis en examen ce mercredi pour corruption passive, financement illégal de campagne électorale et recel de fonds publics libyens, selon les informations du Monde confirmées par l’AFP. Il aurait été placé sous contrôle judiciaire.

>> A lire aussi : Le timide soutien des Républicains

Il sort de son silence. Mercredi, Mark Zuckerberg s’est dit « désolé » et a reconnu des « erreurs » après des jours de polémique autour de l’utilisation de données personnelles de millions d’utilisateurs de Facebook à leur insu par la firme britannique Cambridge Analytica.

Facebook CEO Mark Zuckerberg on the Cambridge Analytica scandal: "This was a major breach of trust, and I'm really sorry that this happened" https://t.co/FfAVbjfTvv pic.twitter.com/lAlxhLXkGo