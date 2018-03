Les infos immanquables du jour: Soutien à Nicolas Sarkozy, Mathieu Sommet et Mathieu Louisy

French President Nicolas Sarkozy (L) welcomes Libyan leader Colonel Moamar Gadhafi to the Elysee Palace in Paris, FRANCE -10/12/2007. — STEVENS FREDERIC/CHESNOT/SIPA

Que vous soyez à Pérouges ou à Lorient, c’est l’heure des immanquables.

L’article le plus lu du jour : Pourquoi Nicolas Sarkozy fait toujours l'objet d'un soutien indéfectible

Une certaine idée de l’union sacrée. Nicolas Sarkozy a passé son deuxième jour de garde à vue, ce mercredi, dans le cadre de l’affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Une fois encore, la droite a fait bloc, comme un seul homme, derrière l’ancien président de la République. « Nous assurons Nicolas Sarkozy de toute l’amitié, le soutien et l’affection du groupe LR, unanime, dans ce moment qui est assez surréaliste. Onze ans après, c’est de l’acharnement », a dénoncé le patron du groupe LR à l’Assemblée, Christian Jacob. L'intégralité de l'article à retrouver par ici.

L’article le plus partagé du jour : VIDEO. Mathieu Sommet, l'anti-héros de Youtube, de retour dans une websérie grinçante

Il est suivi par l’équivalent de trois fois la population de l’agglo nantaise, où il vit depuis maintenant deux ans. Et ces 1,7 million d’abonnés que compte sa chaîne commençaient à se demander où il était passé. Mathieu Sommet, 29 ans, fait partie des Youtubeurs qui pèsent en France. Connu grâce à son émission Salut Les Geeks, qu’il a animé pendant six ans jusqu’à fin 2016, le jeune homme fait son grand retour sur la Toile. Dans sa websérie Youtube Hero, il fait le pari de troller, avec un humour grinçant et parfois trash, le réseau social qui l’a fait devenir celui qu’il est. Le quatrième épisode, intitulé Argent facile et mis en ligne dimanche, frôle déjà les 500.000 vues. Un joli pied de nez, et le mot est faible. Pour en savoir plus, c'est par là.

L’article à lire du jour : VIDEO. Las Vegas: Le jeune athlète Mathieu Louisy retrouvé sain et sauf... en prison

Une campagne avait été lancée en ligne pour le retrouver. Mathieu Louisy, un jeune espoir de l’athlétisme français dont les proches étaient sans nouvelle depuis jeudi dernier, est sain et sauf. Il se trouve en fait dans une prison de Las Vegas depuis vendredi, a indiqué un porte-parole de la police de la ville au Las Vegas Review-Journal.

Mathieu Louisy a été arrêté tôt vendredi matin au sud du Strip de Las Vegas, apparemment après avoir fourni une fausse déclaration à un officier. Une source proche du dossier indique à 20 Minutes que le jeune athlète aurait refusé de donner son nom à la police. Il a été emmené au centre de détention de Las Vegas et a été rentré dans le système administratif comme « John Doe », le nom utilisé en cas d’identité inconnue aux Etats-Unis. Les autorités françaises suivent la situation et la famille a été prévenue ce mardi, précise la source. Un article à retrouver là.