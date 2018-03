Grève des avocats: Journée «justice morte» dans les tribunaux

Grève des avocats à Bordeaux, le 15 février 2018. — UGO AMEZ/SIPA

Les tribunaux français tournent au ralenti ce mercredi. Les avocats ont décrété une journée « justice morte » pour protester contre le projet de loi de programmation pour la justice, qui doit être présenté le même jour au conseil d’Etat.

Action d’une soixantaine d’avocats à Amiens. Dépôt de gerbes devant le palais et le tribunal d’instance #justicemorte @courrierpicard pic.twitter.com/vA1VxeLHw3 — Gautier Lecardonnel (@Glecardonnel) March 21, 2018

Sur son site, le Conseil national des barreaux (CNB) annonçait plusieurs dizaines d’actions ponctuelles pour cette opération « justice morte » : grèves ciblées, rassemblements devant les palais de justice, journées voire semaines « justice morte » avec grève totale des audiences durant parfois, comme à Orléans, jusqu’au 30 mars, prochaine journée de mobilisation à l’échelon national.

Menace de déserts judiciaires

La mobilisation a pris dans toute la France. A Pau, les avocats observaient une « grève totale des audiences », à l’exception du procès d’assises d’une mère infanticide, qui a débuté lundi. A Lyon, l’action « Justice Morte » a rassemblé vers 9 heures plus de 300 avocats sur les marches de la cour d’appel. Le barreau de Lille a voté la grève générale à l’unanimité, selon le bâtonnier Stéphane Dhonte. A Marseille, plus de 300 avocats se sont réunis mercredi matin sur les marches du Palais de justice, malgré la neige. Toutes les audiences étaient suspendues, selon Me Géraldine Méjean, vice-présidente de l’Union des jeunes avocats.

Dans son appel à la mobilisation daté du 17 mars, le CNB réaffirme son opposition au projet de loi de programmation de la justice 2018-2022. Il dénonce en particulier « une déjudiciarisation et la perspective de déserts judiciaires qui priveront le citoyen de l’accès au juge ou des garanties attachées à la présence de l’avocat », et des dispositions qui « renforcent les pouvoirs du parquet et de l’enquête au détriment des droits des citoyens ».