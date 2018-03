Rhône: Deux collégiens sont mis en examen pour avoir menacé de mort un élève sur Snapchat

FAITS DIVERS Les deux mineurs de 14 et 15 ans, scolarisés à Villefranche-sur-Saône et Gleizé (Rhône), ont été présentés mardi devant le procureur de la République…

Photo d'illustration de l'application Snapchat. — Richard Drew/AP/SIPA

Deux collégiens de Villefranche-sur-Saône et de Gleizé (Rhône) ont manqué les cours mardi. La raison ? Ils étaient en garde à vue dès lundi après-midi, pour violences sur un camarade mais aussi pour menaces de mort, comme le révèle Le Progrès. S’en prenant notamment à la victime car il est le fils d’un fonctionnaire dépositaire de l’autorité publique, les mineurs de 14 et 15 ans ont multiplié les menaces, oralement et sur le réseau social Snapchat.

Une démarche ayant mis tous les élèves au courant, et donc tous témoins, et ayant poussé le père de la victime à déposer plainte, captures d’écran à l’appui. En raison de son état de santé psychologique, le collégien s’est vu accorder 30 jours d’incapacité totale de travail (ITT), et refuse pour le moment de retourner en classe.

Après leur garde à vue, les deux mineurs ont été présentés mardi, vers 15 heures, devant le procureur de la République dans la perspective d’une mise en examen par le juge des enfants, pour violences et menace de mort réitérées.