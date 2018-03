Haute-Garonne: En fauteuil roulant, elle est coincée depuis trois mois à cause d'une panne d’ascenseur

Illustration d'un fauteuil roulant. — V. Wartner / 20minutes (archives)

Depuis trois mois, Marie-Josette n’est pas sortie de chez elle. Pas par choix, mais à cause d’une panne d’ascenseur rapporte France Bleu Occitanie. Âgée de 70 ans, cette habitante de Beauzelle, en Haute-Garonne, est polyhandicapée et ne se déplace qu’en fauteuil roulant.

Le 28 décembre dernier, l’ensemble des ascenseurs de la résidence où elle a emménagé en juillet dernier sont tombés en panne après une inondation.

Un incident qui la bloque depuis au deuxième étage de son immeuble, avec son chat et sa chienne. Une situation qui la fait se sentir prisonnière et lui fait perdre le moral. « Ça commence à être plus que déprimant, je ne veux plus rester ici », a expliqué au micro de France Bleu Marie-Josette qui souffre d’une forme de sclérose en plaques.

Accélérer les travaux

Locataire, la septuagénaire a demandé un geste à son agence commerciale. Sans succès. Elle a donc décidé de porter plainte.

Pour le syndic, les dysfonctionnements sont « liés à la construction » et des actions ont été entamées contre l’entreprise. Il s’est engagé à faire accélérer les travaux pour un rétablissement de l’ascenseur de Marie-Josette a-t-il indiqué à France Bleu Occitanie.