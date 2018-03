Les infos immanquables du jour: Meurtre de Sophie Lionnet, Emmanuel Macron et les enfants et Facebook et les données persos

Le corps calciné de Sophie Lionnet a été retrouvé dans le jardin de ses employeurs, dont le procès commence ce lundi — MacDiarmid/Shutterstock/SIPA

Meurtre de Sophie Lionnet: Sabrina Kouider, une accusée manipulatrice et obsédée par son ex-compagnon

Habillée d’un tailleur noir, les cheveux attachés, Sabrina Kouider, 35 ans, écoute attentivement. Ce lundi après-midi, le représentant de l’accusation dresse, au premier jour de son procès, un impitoyable portrait. Le sien. Celui d’une femme autoritaire, manipulatrice, qui s’est acharnée sur Sophie Lionnet au point de commettre, dit-il, le pire.

Il raconte aux douze jurés comment après avoir été embauchée comme fille au pair, au début de l’année 2016, la jeune Troyenne a commencé à faire l’objet de graves accusations, d’intimidations et de violences physiques de la part de sa patronne et de son compagnon, Ouissem Medouni. Elle reprochait en particulier à Sophie d’avoir été en contact avec le père d’un de ses enfants sur lequel elle fait une fixation depuis leur séparation. Ce qui était faux. Un article à lire en intégralité par ici.

Emmanuel Macron et les enfants, une belle leçon de communication

C’était en mars dernier, en pleine campagne. Craie en main, Emmanuel Macron expliquait pour l’émission Au tableau ! son « et de droite, et de gauche » à des enfants amusés. Un an plus tard, le président de la République n’a pas lâché cette communication « bon enfant ». Une vingtaine d’élèves de CM2 sont invités mercredi à poser des questions au porte-parole du gouvernement, à l’issue du Conseil des ministres dans le cadre de la semaine de la presse à l’école, révèle Franceinfo.

Ces « sorties scolaires » sont régulièrement à l’agenda présidentiel. En août, Macron déguste un cordon-bleu avec des jeunes privés de vacances. En novembre, à l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant, Emmanuel Macron invite des élèves pour un « Conseil des ministres » rajeuni. La semaine dernière, le président racontait son quotidien à l’Elysée dans une école de l’Indre. Plus d'infos par ici.

Affaire Cambridge Analytica: Ce qu'il faut faire (ou pas) pour protéger ses données sur Facebook

L’affaire Cambridge Analytica peut-elle devenir l’affaire Facebook ? Cambridge Analytica est l’entreprise qui a récupéré les données de 50 millions d’utilisateurs sans leur consentement via une application téléchargée sur le réseau social, dans le but de prédire et d’influencer le vote des électeurs lors de la dernière présidentielle américaine. Un article à lire en intégralité par là.