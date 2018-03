Météo: La vigilance orange neige-verglas levée sur l'ensemble des départements

FIN DES INTEMPERIES La vigilance orange neige et verglas qui touchait encore sept départements du sud et du sud-ouest de la France, a été levée ce mardi matin...

A Paris, le 19 mars 2018. — SIPA

Ça y est, le printemps est bientôt là ? La vigilance orange neige et verglas qui touchait encore sept départements du sud et du sud-ouest de la France, a été levée ce mardi matin, a indiqué Météo France dans son dernier bulletin de 06 h 00. Neuf départements d’Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine avaient été placés lundi en vigilance orange neige et verglas.

Les neuf départements concernés étaient : l’Ariège, l’Aude, les Pyrénées-Orientales, le Tarn, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Atlantiques, les Deux-Sèvres et la Charente-Maritime. L’alerte avait été levée dans la nuit de lundi à mardi, pour ces deux derniers départements où il est tombé entre 3 et 5 centimètres de neige.

Jusqu’à 20 cm de neige

Sur les départements de l’Occitanie, on a relevé 2 centimètres de neige à Ségur (Aveyron) et environ 14 cm sur les hauteurs de la Montagne Noire en fin de nuit. Sur le relief de l’Ariège, au-dessus de 1.000 m, il est tombé environ 15 à 20 cm depuis hier soir.

Une interdiction de circulation avait été émise pour les poids lourds de plus de 7,5 tonnes sur l’autoroute A9, entre Béziers et la frontière espagnole, et l’A61 entre Narbonne et Toulouse, selon Vinci autoroutes.

Treize départements d’Ile-de-France et de Normandie avaient été placés ce week-end en vigilance orange neige et verglas, avec une fin de l’alerte lundi à 11 h 00.