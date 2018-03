Neige et verglas: Neuf départements placés en vigilance orange

Illustration neige et verglas. — M.LIBERT/20 MINUTES

Météo France a placé neuf départements du sud-ouest de la France en vigilance orange pour neige et verglas depuis 16 heures ce lundi jusqu'à 11 heures mardi.

Neige et verglas: Quatre départements d'Occitanie en vigilance orange depuis lundi matin

Les départements de l’Ariège (09), l’Aude (11), les Pyrénées-Orientales (66), le Tarn (81), la Charente-Maritime (17), la Haute-Garonne (31), les Pyrénées-Atlantiques (64), les Hautes-Pyrénées (65) et les Deux-Sèvres (79) sont concernés par cette alerte.

De fortes chutes de neige attendues

« Une perturbation active et pluvieuse arrive sur l’Aquitaine et l’ouest de l'Occitanie. Elle atteindra l’est de l’Occitanie en soirée », explique Météo-France dans son bulletin et précise : « À partir de la soirée et la nuit suivante, les pluies se transformeront en neige lourde et collante sur les départements en vigilance orange ».

« On attend 2 à 5cm en plaine localement jusqu’à 10cm, 10 à 20cm à partir de 400/500m et 20 à 25 cm au-dessus de 500m. Des chutes neige affecteront également dans une moindre mesure les départements du Lot et de l’Aveyron en vigilance jaune neige. A noter également, de fortes chutes de neige sur les Pyrénées​ au-dessus de 400 à 500m », selon l’organisme.