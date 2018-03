Les infos immanquables du jour: Accident au cirque du Soleil, Vladimir Poutine réélu et villes assoiffées

Vladimir Poutine, le 17 décembre 2017 au Kremlin. — Alexey DRUZHININ / SPUTNIK / AFP

Plus que deux jours avant le printemps, d’après le calendrier. Mais côté la météo, on est encore bien en hiver et pour une durée déjà trop longue. En attendant le redoux, on vous propose de l’actu bien chaude du jour.

L’article le plus lu du jour : un acrobate du Cirque du soleil décède des suites d'une chute

La terreur de tout artiste, le film catastrophe que le spectateur redoute. Un acrobate du Cirque du soleil est décédé ce samedi après une chute sur scène lors d’un spectacle à Tampa, en Floride. Yann Arnaud, est tombé alors qu’il exécutait un numéro de sangles aériennes lors d’une représentation du spectacle Volta. Transporté à l’hôpital, il a succombé à ses blessures quelques heures plus tard.

Ce n’est pas la première fois que le Cirque du Soleil, fondé au Québec en 1984, déplore le décès d’un acrobate en plein spectacle. Déjà aux Etats-Unis, en juin 2013, une acrobate française, Sarah Guillot-Guyard, était décédée après une chute pendant une représentation de Kà, à Las Vegas. En 2009, un acrobate ukrainien, Olexandre Jourov, 24 ans, avait lui aussi effectué une chute mortelle lors d’un entraînement à Montréal.

L’article le plus partagé du jour : Vladimir Poutine réélu président de la Russie

Et de 4. Le président Vladimir Poutine a été triomphalement réélu dimanche pour un quatrième mandat à la tête de la Russie avec 76,67 % des voix, selon des résultats partiels après dépouillement de 99 % des bulletins de vote.

Si le scrutin est un triomphe, il n’en est pas moins âprement contesté. L’opposition, et en premier lieu l’adversaire le plus acharné du Kremlin, Alexeï Navalny, a accusé le Kremlin d’avoir fait gonfler la participation par de nombreuses fraudes, en bourrant les urnes ou en organisant le transport massif d’électeurs vers les bureaux de vote.

L’ONG Golos, spécialisée dans la surveillance des élections, a dressé sur son site internet une carte des fraudes faisant état à 17h45 de pas moins de… 2.629 irrégularités, telles que bourrages d’urnes, votes multiples ou entraves au travail des observateurs.

L’article à lire du jour : Quand les villes manquent d'eau

Devrons-nous vivre bientôt au temps de l'eau rare et de l'or bleu trop précieux ? Alors que s’ouvre le forum de l’eau à Brasilia, Le Cap, deuxième agglomération d’Afrique du Sud avec près de quatre millions d’habitants a frôlé le « Jour Zero », date à laquelle le niveau d’eau dans les bassins l’alimentant passerait sous les 13,5 %. Un seuil si bas que la ville aurait alors coupé les robinets et rationné la quantité d’eau par habitants à 25 litres par jour distribués à travers 200 points de ravitaillement. ce « jour zéro » avait été fixé au 12 avril mais la ville a indiqué qu’elle devrait finalement éviter les coupures d’eau en 2018. Pas sans efforts : les habitants ont été mis à la diète. Et le sont encore. « La consigne est de n’utiliser que 50 litres d’eau par jour et par personne, explique à 20 Minutes, Mathieu, Français installé au Cap depuis 2016. Pour avoir un ordre d’idée, une douche de deux minutes nous fait consommer 20 litres d’eau. »

A l’horizon 2050, plusieurs mégalopoles pourraient manquer d’eau. Los Angeles, Jaipur (Inde), Dar es-Salaam (Tanzanie) seraient les villes les plus menacées.

La vidéo du jour : quand les télésièges deviennent fous

Après les images affolantes d'un télésiège en Géorgie où dix personnes ont été blessées alors que la machine s’emballait à une vitesse folle, 20 Minutes a retrouvé des précédents inquiétants. Quand les télésièges s’emballent, ça fait mal.