Neige et verglas: Quatre départements d'Occitanie passent en vigilance orange

INTEMPERIES L’Ariège, l’Aude, les Pyrénées-Orientales et le Tarn sont à leur tour placés en vigilance orange pour neige et verglas. L’épisode « notable » va débuter en début de soirée…

Un panneau de signalisation de zone de verglas. (Illustration). — CLOSON/ISOPIX/SIPA

Même dans le Sud, le printemps s’est perdu en route. Météo France vient de placer quatre départements d' Occitanie en alerte orange pour neige et verglas. Il s’agit de l’Ariège, de l’Aude, des Pyrénées-Orientales et du Tarn.

L’épisode neigeux « notable et tardif » va débuter ce lundi vers 18h et s’achever mardi à 11h. selon Météo France qui précise que les pluies de la journée vont se transformer en une neige « lourde et collante ».

Les hauteurs de neige prévues vont jusqu’à 10 cm localement en plaine et sont de 20-25 cm au-dessus de 500 m.

Les flocons atteindront aussi mais dans une moindre mesure les départements du Lot et de l’Aveyron, placés en vigilance jaune. Ils seront aussi logiquement particulièrement abondants dans les Pyrénées​.