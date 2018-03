De la neige à Paris. (Illustration) — NICOLAS MESSYASZ/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

L’hiver n’est pas terminé. Treize départements d’Ile-de-France et de Normandie sont désormais placés en vigilance orange neige et verglas, a annoncé Météo-France, dans son dernier bulletin publié à 4h ce lundi. Neuf départements : le Calvados, l’Eure, Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, les Yvelines, l’Essonne et, le Val-d’Oise, avaient été placés dès dimanche après-midi en alerte orange. Quatre autres départements ont été placés dans la nuit de dimanche à lundi en vigilance orange : la Manche, l’Oise, la Seine-Maritime et la Seine-et-Marne.

Des patients contraints d’attendre des heures, des brancards installés dans les couloirs, un personnel soignant débordé et des décès de malades en salle d’attente… Les services des urgences sont saturés dans plusieurs villes de France en ce mois de mars, ce qui est inhabituel à cette période de l’année. A quoi sont dus les pics d’affluence de patients ?

Le président Vladimir Poutine a été triomphalement réélu dimanche pour un quatrième mandat à la tête de la Russie avec 73,9 % des voix, selon les sondages sortie des urnes effectués par l’institut public VTsIOM, après la fermeture des derniers bureaux de vote.