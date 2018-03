Neige et verglas: De l'Ile-de-France à la Normandie, neuf départements placés en alerte

Illustration neige et verglas. — M.LIBERT/20 MINUTES

Météo France a placé ce dimanche neuf départements en alerte en raison du risque de neige et de verglas. Jusqu’à 5 centimètres de neige sont attendus localement, indique LCI.

« Tenue au sol de la neige »

Valable pour 24 heures, cette alerte qui commence ce dimanche à 16h concerne le Calvados, l’Eure, Paris et petite couronne, les Yvelines, l’Essonne et le Val-d’Oise.

« Dans l’après-midi, les chutes de neige vont se réactiver progressivement. La tenue au sol sera alors limitée voire peu probable », note Météo France. « Ensuite, pour la soirée et la nuit de dimanche à lundi, la chute des températures au sol pourra permettre la tenue au sol de la neige, donnant 1 à 2 cm en Seine-et-Marne et 2 à 3 cm sur le reste de la région Ile-de-France. Plus à l’ouest sur l’Eure et le Calvados des hauteurs de 2 à 5 cm sont attendues ».