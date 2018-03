VIDEO. Cinq infos dans le rétro: Elections en Russie, législatives partielles et meilleur fromage du monde

Le président russe Vladimir Poutine à Ekaterinbourg, le 6 mars 2018. — Alexei Druzhinin/AP/SIPA

On espère que vous avez pu pleinement profiter de votre week-end. Nous, on a passé ces deux jours à checker l’actu. Et c’est l’heure de tout vous résumer.

1. Poutin réélu

Vladimir Poutine a été triomphalement réélu dimanche pour un quatrième mandat à la tête de la Russie avec 73,9 % des voix, selon un premier sondage sortie des urnes effectués par l’institut public VTsIOM, après la fermeture des derniers bureaux de vote. Vladimir Poutine reste donc au Kremlin jusqu’en 2024, année de ses 72 ans et 25 ans après avoir été désigné dauphin par un Boris Eltsine vieillissant. Celui qui règne sur le plus grand pays du monde pourrait toutefois songer à sa succession, confie à 20 Minutes le directeur de l’Observatoire franco-russe.

L’info en plus : Désormais citoyen franco-russe, Gérard Depardieu a voté à Paris.

2. Triple législative partielle ce dimanche

On votait aujourd’hui dans le Loiret, en Haute-Garonne et à Mayotte. Dans le Loiret, il s’agit d’un premier tour, suite à l’invalidation du député LR sortant Jean-Pierre Door, grand favori de cette élection. En Haute-Garonne, le socialiste Joël Aviragnet part favori, au macroniste Michel Montsarrat au second tour. Enfin, les regards seront surtout braqués sur Mayotte. Le premier tour de l’élection, qui réunit huit candidats, est organisé dans un contexte de forte crise sociale qui paralyse l’île depuis près d’un mois

L’info en plus : Le Premier ministre Edouard Philippe a réuni tous les membres du gouvernement ce dimanche pour faire le point sur « ce qui va et sur ce qu’[ils] pourraient faire mieux ». On vous explique quels seront les ministres les plus exposés ces prochains mois dans cet article.

3. David Halliday juge « normal » d’avoir un droit de regard sur l’album posthume de son père

Interviewé par Le Parisien, David Halliday estime « normal » et « logique » sa demande conjointe avec sa sœur Laura Smet pour obtenir un droit de regard sur l’album posthume de Johnny, leur père. « C’est mon père, je trouve ça normal. C’est la logique même, je ne vois pas dans quel pays ce ne serait pas logique, s’indigne le fils du chanteur. Avec une telle carrière, c’est normal que son fils, sa fille comme ses deux autres petites filles aient un droit de regard dessus. Et aussi parce que je suis musicien. Il m’a toujours fait écouter ses albums avant qu’ils sortent, au moins en partie. »

L’info en plus : Maître Gims voudrait être français, « J’avais fait une première demande, mais elle a été refusée, je ne sais pas pourquoi ». De son vrai nom Gandhi Djuna, né au Congo, le chanteur l'a déploré sur France 2.

4. Le meilleur fromage du monde est français

L’Esquirrou-petit-ossau iraty, une tomme basque, a été sacré meilleur fromage du monde aux Etats-Unis. Le championnat du monde des fromages s’est tenu dans le Wisconsin aux Etats-Unis, du 6 au 8 mars. Si la palme du meilleur camembert est revenue aux Québecois, le titre toutes catégories a été décerné à une tomme fabriquée à Mauléon. Cocorico !

L’info en plus : Ils avaient perdu leur petite chienne il y a trois ans : des Heraultais viennent de la retrouver grâce à un contrôle vétérinaire. C’est la video mignonne du jour.

5. On est allé au championnat de France de barbecue

OK, il neige à Paris mais 1/dans le sud il fait beau et 2/le printemps, c’est mardi. Alors, comme c’était ce dimanche le championnat de France de barbecue à Montpellier, on est allé demander aux champions leurs recommandations pour réussir nos grillades estivales. Cadeau ici pour les viandards. Et pour les vegans, c’est par là pour les légumes.

L’info en plus : Huitième course aux Jeux paralympiques, huitième médaille d'or pour la Française Marie Bochet. Et là, c’est du vrai sport. Cocorico !